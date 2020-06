Les centres de divertissement intérieurs cherchent un Plan B

Malheureusement pour eux, les centres de divertissement intérieurs sont toujours victimes de la COVID-19 à l’heure actuelle. La plupart d’entre eux sont prêts à recevoir le feu vert de la Direction de la santé publique et d’autres sont en train d’imaginer des plans B pour la saison estivale.

C’est notamment le cas pour Singerie Proactif et Hérôle.

«Nous n’avons aucune idée de quand nous pourrons rouvrir alors comme nous sommes très créatifs, on essaye de voir ce qu’on pourrait faire en entendant, confie Marie Milette, directrice générale chez Hérôle. On travaille déjà sur un concept de petite aventure qui pourrait se faire à la maison, dans le style d’un jeu d’évasion. On s’est aussi fait approcher par un CHSLD qui nous a proposé un concept d’animation à distance. On va travailler là-dessus également, pour trouver un moyen de faire un concept à distance, car on aime ça quand c’est interactif.»

Du côté de Singerie Proactif, un plan B est également dans les plans des copropriétaires.

«Actuellement, on regarde à savoir si on peut acquérir une structure mobile pour se promener, surtout si on ne peut pas rouvrir avant septembre, lance Josiane Martel, copropriétaire. Elle serait plus petite que ceux que l’on retrouve à notre local, mais ce serait quand même intéressant comme grandeur (8 pieds par 16 pieds). Si on obtient le Go, on pourrait même aller dans l’école avec notre structure, tout comme dans les camps de jour que nous avons perdu cet été.»

Celui qui aurait pu espérer une ouverture partielle est le Laser Plus Trois-Rivières, car ce dernier offre le mini-golf en ses murs.

«Nous espérions pouvoir l’ouvrir, car outre que nous sommes à l’intérieur, nous avons un mini-golf comme les autres, qui offrent les balles et les bâtons que l’on pourrait facilement désinfecter. Les familles pourraient respecter la distanciation sociale également», explique Daniel Phaneuf, propriétaire. «Ce qui arrive, c’est que le gouvernement est probablement inquiet de la circulation du virus à l’intérieur, surtout sur la circulation d’air par ventilation.»

«C’est dur de savoir où l’on s’en va lorsque nous sommes dans le néant», a pour sa part témoigné François La Barre, d’Espace-Temps Jeux d’évasion. «De notre côté, on en a profité pour rendre nos salles d’enfant accessibles aux adultes et nos salles d’adulte accessibles aux enfants. On avait un projet de jeu d’évasion pédagogique sur la table et avec l’arrivée de la COVID-19, on a décidé de l’entamer plus rapidement.»

Finances au point mort

Sur le plan financier, tous sont d’accord pour dire qu’ils sont affectés, mais rassurez-vous, pas au point de mettre de la clé dans la porte. Pour ce qui est de la location de locaux, la plupart des centres de divertissement ont qualifié leur propriétaire de très clément et compréhensif.

«Chez nous, ce n’est pas si pire parce qu’on venait de connaître une bonne ouverture d’entreprise et une bonne semaine de relâche. Là, nous en sommes à regarder pour un site web opérationnel où il serait possible de faire la réservation en ligne et les paiements en ligne», confie Mme Martel.

«On a un proprio en or qui est très patient et compréhensif, ajoute M. La Barre. Côté financier, nous n’avons pas pu nous classer pour l’aide financière, mais heureusement que nous avons le droit aux prêts. Par contre, un prêt reste un prêt alors il faudra rembourser.»

Chez Laser Plus, l’argent réservé à de nouveaux projets est en train de servir à payer les comptes.

«Financièrement, on est affecté c’est certain, concède M. Phaneuf. Nous avions un bon fonds de roulement avec lequel nous voulions ajouter des activités, un peu comme nous avons fait avec la Zone Plus, à Sherbrooke. Présentement, ce fond-là sert à survivre alors tout dépendamment la durée de la pandémie, ça se peut que nos plans ne puissent jamais voir la lumière du jour.»

Bref, les centres de divertissement intérieurs n’ont nul autre choix que d’aiguiser leur patience. Bien malin qui pourrait prédire la date où ils pourront retirer les clés du loquet.