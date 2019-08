Les Cataractes s’inclinent 5 à 0 et transigent à nouveau

Les Cataractes de Shawinigan n’ont pas été en mesure d’imposer leur rythme et ont subi un revers de 5 à 0 face aux Voltigeurs de Drummondville. Devant le filet des Cats, Justin Blanchette a bien fait repoussant 38 rondelles.

Un début de match difficile en territoire défensif a couté cher aux locaux alors que Jérémy Lapointe, à la 6e minute de jeu, sauta sur un retour de lancer pour placer les visiteurs en avant par un but.

Au deuxième tiers temps, la troupe de Steve Hartley tira profit d’un fougueux début de période pour ajouter deux buts à leur avance. Rémy Anglehart et Aleksandar Dimovski ont inscrit chacun leur premier filet du calendrier préparatoire. Puis, avec un peu moins de 6 minutes à faire, Anglehart marqua son deuxième du match, portant ainsi l’avance des siens à 4 buts.

À l’image des deux premières périodes, les visiteurs poursuivirent leur domination au dernier tiers alors qu’Édouard Charron, à la 5e minute, compléta habilement une descente à 2 contre 1 et inscrivit le 5e filet des siens.

Transaction

Par ailleurs, les Cataractes ont échangé le défenseur de 18 ans, Félix Tremblay, au Drakkar de Baie-Comeau en retour d’un choix de 5e ronde à la prochaine séance de sélection. L’état-major a également annoncé au défenseur de 17 ans, Philippe Blanchet, qu’il allait commencer la saison avec l’équipe.

En 25 matchs la saison dernière à Shawinigan, Tremblay a été blanchi de la feuille de pointage et a affiché un différentiel de -8. De son côté, Blanchet évoluait avec les Estacades de Trois-Rivières au niveau Midget AAA la saison dernière. En 39 matchs, il a récolté six passes. Le choix de 6e ronde au repêchage de 2018 a disputé un match l’an dernier avec les Cataractes.

Un autre défenseur, Olivier Desroches, a été échangé aux Sea Dogs de Saint-John en retour d’un choix conditionnel de 5e ronde en 2022, choix qui pourrait devenir un choix de 3e ronde.

Le défenseur Tyson Hinds, 16 ans, amorcera la saison à Shawinigan tout comme l’attaquant Matthew MacDonald. La formation de la Cité de l’énergie a aussi retranché le gardien Olivier Leclair et l’attaquant Fabrice Drouin, en plus de Max-Antoine Melançon, Brendan Milson, Zachary Barabé et Mathieu Boulianne.

Le prochain match préparatoire de la troupe de Daniel Renaud aura lieu le 29 août prochain, à Roberval, alors que les Cats rendront visite aux Saguenéens dès 19h30. (JC / Cataractes.qc.ca)