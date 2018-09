Les Cataractes en séries éliminatoires?

ANALYSE. Il est difficile de prévoir le sort des Cataractes en vue de la prochaine saison. Or, vous connaissez le vieil adage qui dit «On ne peut pas faire pire»? En santé, je crois que les Cataractes pourraient se tailler une place en séries éliminatoires.

Tout comme l’an dernier, les Cats ont une formation intrigante. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, entourés de bons vétérans.

Les yeux seront rivés sur les deux choix de premier tour du dernier repêchage, Mavrik Bourque et Charles Beaudoin. Les deux jeunes attaquants de 16 ans peuvent-ils avoir un impact immédiat?

Aucun doute que les deux jeunes attaquants ont un flair offensif. Natif de Plessisville, Bourque a amassé 46 points, dont 20 buts, en 46 matchs avec les Estacades de Trois-Rivières au niveau Midget AAA. Il a ajouté 21 points (8 buts) en 14 matchs de séries éliminatoires.

Avec les Cantonniers de Magog (également au niveau Midget AAA), Beaudoin a quant à lui inscrit 24 buts et 38 points en 38 matchs. Il a ajouté 8 buts et 8 aides en séries éliminatoires.

Il ne faut pas négliger non plus les Jérémy Martin, Gabriel Denis et Max-Antoine Mélançon, ainsi que Xavier Bourgault, lui aussi âgé que de 16 ans. Les jeunes loups sont entourés de vétérans fiables tels que Jérémy Manseau, Vincent Senez et Jan Drozg. Ce dernier a complété la saison avec 15 buts et 50 points (en 61 duels), tandis que Denis, utilisé à toutes les sauces, a trouvé le fond du filet à 11 reprises, totalisant 32 points. Le joueur suisse Valentin Nussbaumer pourrait aussi en surprendre plus d’un.

Senez avait connu une bonne progression en cour d’année, amassant 29 points en 49 rencontres. De son côté, Manseau avait fait bouger les cordages à 13 reprises, récoltant 34 points.

En défensive, le général Simon Benoit (28 points en 63 matchs) aura – de nouveau cette année – énormément de temps de jeu. Les Simon Dubois (51 matchs), Alex DeGagné (50), Jason Horvath (48), Roddie Sandilands (25), Leon Denny (60) et Olivier Desroches (27) ont tous pris de l’expérience l’an dernier.

Devant le filet, Lucas Fitzpatrick s’est fait enlever un piano des épaules lorsqu’il a appris la coupure du vétéran gardien de but Mathieu Bellemare. En effet, au lieu de se partager le filet, le #1 aura la chance de jouer sur une base régulière et qui sait, peut-être même de s’établir comme l’un des gardiens les plus fiables du Circuit Courteau?

Il n’y a pas à dire, les fans des Cats sont sûrement fébriles de découvrir leur équipe. La découverte de jeunes joueurs est toujours aussi excitante…