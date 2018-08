Les Cataractes disputeront deux matchs extérieurs à St-Tite

ANNONCE. La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et les Cataractes de Shawinigan ont annoncé ce matin que les deux parties extérieures auront lieu contre l’Océanic de Rimouski et les Remparts de Québec. Les Cats agiront à titre d’équipe hôte en direct des Grandes Estrades du Festival Western de Saint-Tite les 8 et 9 février 2019.

Le Commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, en a fait l’annonce à Saint-Tite en compagnie des représentants des Cataractes de Shawinigan, des Remparts de Québec, de l’Océanic du Rimouski et de la ville de Saint-Tite.

«50 ans d’histoire de la LHJMQ, 50 ans d’histoire de notre seule franchise originale, les Cataractes de Shawinigan… n’est-ce pas un prétexte parfait pour revenir dans ce fabuleux site pour revivre les moments magiques que nous avons vécus tous ensemble en 2015?», a lancé le Commissaire Courteau.

La Classique hivernale retourne à Saint-Tite quatre ans après que la ville ait été l’hôte de la toute première partie extérieure de la LHJMQ. La saison dernière, les Voltigeurs de Drummondville avaient été les hôtes de Victoriaville et de Sherbrooke.

Les billets seront mis en vente et disponibles au public dès le 15 novembre prochain.