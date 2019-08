Les Cataractes à la radio jusqu’en 2022

Alors que quelques formations ont perdu leur droit de radio pour se diriger vers la web-duffision, les Cataractes de Shawinigan ont renouvelé leur contrat avec le 106,9 jusqu’en 2022. C’est donc dire que le duo composé du descripteur Claude Boucher, et de l’analyste Steve Turcotte, sera de retour à son poste.

Un calendrier de 44 matchs de saison régulière, 34 à domicile et 10 à l’étranger, sera proposé aux amateurs pour la campagne 2019-2020. De plus, toutes les parties des séries éliminatoires seront présentées à la radio lorsque le Canadien de Montréal ne sera pas en action.

«C’est tout un privilège pour notre organisation d’être associé à la famille de Cogeco Média depuis 2013. Grâce à la puissance de l’antenne et à la confiance des dirigeants de la station, les partisans de l’équipe de partout en Mauricie peuvent écouter les matchs», a commenté le président des Cataractes, Roger Lavergne.

«Pour Cogeco Média et notre antenne du 106,9 Mauricie, soutenir et être le radiodiffuseur officiel des Cataractes de Shawinigan est bien entendu un naturel, mais surtout une fierté. Être associé à une équipe de dirigeants et de personnalités d’affaires qui ont sincèrement à cœur le développement des jeunes et le goût d’offrir aux partisans de notre région du hockey de qualité ne fait que confirmer pour nous l’importance et la pertinence de cette association», a pour sa part lancé la directrice générale de Cogeco Media Maurice, Élaine Giroux.

Les Cataractes amorceront leur calendrier régulier le 21 septembre contre les Huskies à Rouyn-Noranda. Le premier rendez-vous radiophonique est prévu le 27 septembre alors que les Tigres de Victoriaville seront les visiteurs au Centre Gervais Auto. (JC)