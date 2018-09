Les candidats répondent aux questions des élus municipaux

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

ÉLECTIONS. Les candidats des circonscriptions de Trois-Rivières, Maskinongé et Champlain ont répondu à l’invitation des conseillers municipaux de la Ville de Trois-Rivières et ont répondu à leurs questions au sujet des enjeux chers aux yeux de la Ville.

Les candidats du Parti Québécois (PQ), de Québec solidaire (QS), du Parti Vert (PV), du Parti libéral du Québec (PLQ), du Parti conservateur du Québec (PCQ) et de la Coalition Avenir Québec (CAQ) ont abordé l’autonomie des municipalités, la mobilité durable, les projets de la Ville dans divers domaines et ont présenté les enjeux qui leur tiennent à cœur.

Au total, 15 candidats ont accepté de se prêter à cet exercice jeudi soir: Jean-Denis Girard, Pierre Michel Auger et Marc H. Plante (PLQ), Marie-Claude Camirand, Nicole Morin et Gaétan Leclerc (PQ), Sonia LeBel, Jean Boulet et Simon Allaire (CAQ), Steven Roy Cullen, Simon Piotte et Valérie Delage (QS), Adis Simidzija et Stéphanie Dufresne (PV) et Pierre-Benoit Fortin (PCQ).

En matière d’autonomie municipale, les quatre grands partis se sont engagés à verser 1% de TVQ aux municipalités. Le Parti libéral rappelle aussi l’importance de la décentralisation des ministères dans les régions, tandis qu’à la CAQ, on propose de transférer 5000 employés de Québec dans les régions en 10 ans.

Québec solidaire souligne que les villes dépendent trop des taxes foncières et qu’il faut davantage augmenter leurs revenus. Au PQ, on entend s’assurer que la Ville ait l’argent nécessaire pour effectuer son mandat et promet de prêter une oreille attentive aux en lieu de taxes. Quant à lui, le Parti Vert suggère de tenir des assemblées publiques avec les citoyens et les conseillers municipaux pour être mieux mis au fait des demandes des citoyens.

Plus de transport collectif

Tous les candidats ont affirmé vouloir augmenter le transport actif à Trois-Rivières et dans les environs. Québec solidaire a rappelé son intention de mettre en place le TransMauricien, un service de transport collectif sur l’axe La Tuque – Shawinigan – Trois-Rivières. Le parti propose aussi d’allouer un fonds aux municipalités pour développer le réseau cyclable, incluant une piste cyclable sur la route 138 à Pointe-du-Lac.

Les candidats de la CAQ suggèrent d’accélérer les investissements en matière de transport collectif. Au Parti Vert, le programme prévoir la gratuité universelle du transport collectif, un investissement massif, la mise en place de zones urbaines sans voiture et le développement de l’auto-partage à Trois-Rivières. L’argent de ces engagements proviendrait d’une taxe ambitieuse sur le carbone.

Pierre-Benoit Fortin propose plutôt de favoriser le développement du transport en commun au privé, ainsi que le soutien à des initiatives comme Uber, notamment, alors que les Libéraux ont parlé de gratuité du transport en commun pour les étudiants et les aînés et de rendre le vélo-partage gratuit. Les candidats soutiennent également le projet de train à haute fréquence dans le corridor Québec-Windsor, en passant par Trois-Rivières.

Projets de Trois-Rivières

L’enjeu de la pyrrhotite a occupé une partie des conversations. Tous les partis ont convenu qu’il était impératif de soutenir les victimes. Le Parti Vert souhaite, entre autres, créer un fonds pour aider les 4000 propriétaires dont la maison doit être testée.

Les candidats de la circonscription de Champlain ont soutenu leur intérêt quant au développement du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le projet de passerelle cyclistes-piétons inter-rives Estacades-Des Chenaux reçoit l’appui de Gaétan Leclerc (PQ). Pierre Michel Auger a indiqué ne pas être contre le projet, mais a encore quelques questionnements. Tous les candidats veulent également mettre la main à la pâte pour régler le dossier de l’ancienne usine Aleris.

D’une même voix, Jean-Denis Girard, Valérie Delage, Marie-Claude Camirand et Jean Boulet, candidats de la circonscription de Trois-Rivières, soutiennent la réalisation de travaux à l’Île Saint-Quentin pour remettre à niveau l’aqueduc, la développer sur le plan touristique et la rendre plus accessible. Adis Simidzija, du Parti Vert, affirme vouloir en rendre l’accès gratuit pour tous.

Dans la circonscription de Maskinongé, le retour de Pointe-du-Lac sur les panneaux d’autoroute obtient l’appui de Marc H. Plante (PLQ) et de Simon Piotte. La mise en place d’une piste cyclable sur la route 138 à Pointe-du-Lac figure aussi parmi leurs engagements. De son côté, Simon Allaire (CAQ) entend tout faire en son pouvoir pour atténuer le problème de pénurie de main-d’œuvre.

La soirée complète est disponible sur la page Youtube de la Ville de Trois-Rivières: https://www.youtube.com/watch?v=hqtRpd1IU94