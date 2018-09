Les candidats libéraux de la région unissent leurs forces

POLITIQUE. Les candidats du Parti libéral du Québec en Mauricie proposent de consolider et étendre le réseau de transport collectif, favoriser une mobilité durable des citoyens, former, accompagner et intégrer adéquatement les nouveaux travailleurs ainsi que favoriser le maintien à domicile des aînés.

Selon eux, ces engagements permettront à chaque circonscription d’atteindre des objectifs tangibles et propres aux différentes réalités régionale. En conférence de presse vendredi, ils ont rappelé leurs réalisations respectives des dernières années.