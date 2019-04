Les candidats à la mairie… au pas de course!

Les quatre candidats à la mairie de Trois-Rivières se sont rendus au Parc Champlain, cet après-midi, derrière l’Hôtel de Ville afin d’assister au lancement de la 3e édition de l’évènement «Le BUZZ, on bouge». En attendant le 2 mai, les candidats ont eu le mandat de prendre une pause dans le dernier sprint de la campagne électorale.

Effectivement, Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS) et son comité des Saines Habitudes de Vie (comité-SHV) ont annoncé que ce jeudi 2 mai aura lieu «Le BUZZ, on bouge» dans le cadre de la Journée Nationale du Sport et de l’Activité Physique (JNSAP).

«Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS) regroupe plus de 70 partenaires de la ville où l’on intervient auprès des 0-5 ans, notamment en soutenant les parents concernant les saines habitudes de vie et la réussite éducative», a lancé Julie Charbonneau, coordonnatrice pour Trois-Rivières en Action et en Santé (TRAS).

La devise est simple. Toute la population est invitée à bouger, ne serait-ce qu’un petit 15 minutes, ce jeudi à 10h ou à midi. L’initiative vise à mobiliser la population, les organismes sportifs et communautaires, les entreprises, les établissements scolaires, de même que les services de garde éducatifs à l’enfance.

Le marathonien et Trifluvien, Patrick Charlebois, s’est vu offrir le rôle de porte-parole pour cette 3e édition et c’est lui qui a réussi à réunir les quatre candidats à la mairie trifluvienne.

«Ce fut facile, car j’ai appelé les candidats un par un en leur disant que tous les autres candidats seraient là (rires)», a-t-il lancé d’emblée. «On a senti le besoin de joindre deux missions. La vôtre, c’est de faire sortir le monde et les inciter à aller voter. Et la nôtre, c’est de faire bouger les gens», a confié M. Charlebois.

«Si on combine les deux missions ensemble, on peut dire aux gens d’en profiter pour aller voter en marchant, en courant ou en pédalant le 5 mai prochain», a-t-il ajouté.

Plusieurs paniers santé seront également disponibles sous forme de concours. La population est invitée à se prendre en photo lors de leur pause active dans le cadre de la journée «Le BUZZ, on bouge», et ensuite d’envoyer ladite photo sur le Facebook de l’évènement https://www.facebook.com/events/646635305778340/