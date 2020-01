Les brasseurs de la région présentent leur calendrier 2020

Les 12 microbrasseries de la Route des Brasseurs présentent la première édition de leur calendrier 2020.

De Trois-Rivières à La Tuque, en passant par Saint-Alexis-des-Monts et Sainte-Anne-de-la-Pérade, les maîtres-brasseurs se sont prêtés au jeu et ont pris la pose devant la lentille du photographe Simon Lahaye.

«Le mandat de la Route des Brasseurs – et spécialement le projet du calendrier des brasseurs — ont tous les deux été pour moi un travail de coeur et de passion. Surtout, parce que j’ai eu la chance de faire la rencontre de tous ces artisans locaux, de goûter leurs bonnes bières et de constater, papilles first, la richesse de notre terroir brassicole», explique Carolane Godbout, directrice de création chez Acolyte, derrière le projet.

Le calendrier est disponible dans toutes les microbrasseries membres de la Route des Brasseurs ainsi qu’à Tourisme Trois-Rivières, au Bureau d’information touristique de la MRC de Maskinongé, au Shack à Bière à Shawinigan et à La Barik à Trois-Rivières.