Les billets unitaires des Lions sont en vente

Les Lions de Trois-Rivières ont annoncé la mise en vente des billets unitaires pour leur saison inaugurale. Depuis ce matin 10h, les partisans trifluviens et à travers la province peuvent se procurer leurs billets pour l’une des 36 parties de saison régulière des Lions à partir de 17$ (plus taxes).

En plus des billets de saison et des billets unitaires, rappelons que les partisans peuvent également se procurer les forfaits de groupe, les espaces VIP et les abonnements de demi-saison en appelant le 819-519-1634 ou via le site web www.lions3r.com.

La première saison des Lions débutera le 21 octobre prochain alors que les rivaux canadiens, les Growlers de Terre-Neuve, seront à Trois-Rivières pour une série de trois parties. (JC)