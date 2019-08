Les bibliothèques s’animent cet automne

Les bibliothèques de la Ville de Trois-Rivières ont récemment levé le voile sur leur programmation d’automne.

Les traditionnelles rencontres de Patricia Powers sont de retour. L’animatrice accueillera l’auteur, metteur en scène et comédien Simon Boudreault, l’illustrateur Rogé ainsi que les auteurs Kim Thuy et Martin Michaud.

La nouvelle série de rencontres « Le monde s’invite à la bibliothèque » permettra au public de découvrir la Syrie, le Congo, la Colombie et la Chine en compagnie d’une personne immigrante de chacun de ces pays.

Les soirées avec le poète Christian Vézina sont à ne pas manquer alors que ce dernier recevra l’actrice et metteure en scène Louise Latraverse, l’écrivain et chroniqueur culturel Jean Barbe, le comédien Roger La Rue et la metteure en scène Brigitte Haentjens.

Et pour les jeunes!

L’offre d’activités pour les plus jeunes est elle aussi des plus diversifiées, allant de l’atelier de bricolage à la création d’une marionnette, en passant par un atelier sur l’hibernation des animaux et la fabrication d’un savon. Une nouveauté intéressante pour les parents cette saison : les vendredis des petits à la bibliothèque Gatien-Lapointe, qui consistent en des matinées où les enfants et leurs parents se rencontrent pour apprendre et s’amuser.

Les familles apprécieront enfin la série de spectacles qui leur est destinée ainsi que les heures du conte, heures du conte en pyjama, contes zen et contes intergénérationnels.

Du côté des adolescents, la venue de la célèbre youtubeuse Amélie Barbeau dans le nouvel Espace adolescents de la bibliothèque Gatien-Lapointe est à souligner. La création d’un club des ados leur donnera aussi la chance de se rencontrer et de s’exprimer sur leurs lectures, leurs musiques et leurs réseaux sociaux.

Au total, des dizaines d’activités sont offertes gratuitement. Pour inscription et information, consultez le site www.biblio.v3r.net.