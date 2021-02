Les bibliothèques rouvrent leurs portes

Dès ce mardi 9 février, les bibliothèques municipales de Trois-Rivières rouvriront leurs portes en maintenant les heures d’ouverture actuelles.

Pour cette réouverture progressive, quatre bibliothèques donneront accès aux rayons et maintiendront le service de préparation et de cueillette de documents, ainsi que les espaces d’étude sur réservation, soit les bibliothèques de la Franciade, Maurice-Loranger, Aline-Piché et Simone-L.-Roy.

Le port du masque sera obligatoire en tout temps pour les personnes de 10 ans et plus. La désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée.

Selon la capacité d’accueil de chaque bibliothèque, le nombre d’abonnés sera limité entre 15 et 25 à la fois. Les bibliothèques Aline-Piché et Maurice-Loranger pourront accueillir 25 abonnés en simultané, tandis que les bibliothèques Simone-L.-Roy et de la Franciade sont limitées à 15 abonnés à la fois.

Une durée maximale de 30 minutes de visite est également recommandée.

Les places assises, les jeux, les jouets et les postes informatiques (sauf pour les étudiants) seront inaccessibles. La consultation sur place de revues et de journaux ne sera pas disponible pour l’instant.

Rappelons qu’en raison de l’incendie dans le stationnement de l’hôtel de ville, des opérations de nettoyage entraînent la fermeture de la bibliothèque Gatien-Lapointe jusqu’à l’été.