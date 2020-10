Les bibliothèques fermées au public dès le 5 octobre

Tel qu’annoncé mercredi par la Ville de Trois-Rivières, les bibliothèques seront fermées de façon préventive au public à partir du 5 octobre. Le service de cueillette de livres sera de retour pour la durée de la fermeture.

Dès le 7 octobre, la réservation des documents devra se faire en ligne au www.v3r.net ou en appelant au comptoir de prêt de la bibliothèque. Les usagers seront ensuite contactés lorsque leur commande sera disponible. La période de prêt sera, quant à elle, prolongée à six semaines. Les frais de retard continueront de s’appliquer et les retours de documents devront se faire par le biais des chutes à livres extérieures.

Pour préparer la mise en place du service, les bibliothèques seront fermées les 5 et 6 octobre.

Plusieurs activités étaient également prévues à la programmation des différentes bibliothèques du territoire. La plupart des activités d’animation seront offertes en ligne. Les personnes inscrites seront contactées individuellement.

La Ville souhaite ainsi prendre les devants, considérant le fait que la Mauricie est passée au niveau d’alerte orange cette semaine et que le nombre de nouveaux cas continue de progresser.

«On met en place des mesures plus strictes ou prudentes que les recommandations de la Santé publique en ce qui a trait à la zone orange. On ne veut pas basculer dans le rouge. On va prendre en charge ce qu’on peut faire. C’est dans le souci de la santé des citoyens et de notre économie», a indiqué le maire Jean Lamarche.

Nouvel horaire d’ouverture (dès le 11 octobre)

Bibliothèque de la Franciade : mercredi, 12h à 20h / jeudi au samedi : 12h à 17h

: mercredi, 12h à 20h / jeudi au samedi : 12h à 17h Bibliothèque Simone-L.-Roy : mercredi, 12h à 20h / jeudi au samedi : 12h à 17h

: mercredi, 12h à 20h / jeudi au samedi : 12h à 17h Bibliothèque Aline-Piché: mercredi et jeudi, 12h à 20h / vendredi et samedi : 10h à 17h

mercredi et jeudi, 12h à 20h / vendredi et samedi : 10h à 17h Bibliothèque Maurice-Loranger: mercredi et jeudi, 12h à 20h / vendredi et samedi : 10h à 17h

mercredi et jeudi, 12h à 20h / vendredi et samedi : 10h à 17h Bibliothèque Gatien-Lapointe: mercredi et jeudi, 12h à 20h / vendredi et samedi : 10h à 17h

*L’horaire régulier demeure en vigueur jusqu’au 10 octobre.

(M.E.B.A.)