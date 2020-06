Les banques alimentaires plus riches de 2,8 M$

La 11e édition de la campagne printanière de la SAQ au profit du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) a eu lieu du 14 au 23 mai dernier. L’initiative a permis d’amasser plus de 1 M$ grâce aux dons à la caisse et aux visionnements de la vidéo de sensibilisation «Voir la faim pour y mettre fin» diffusée sur la page Facebook de l’entreprise.

Au total, il y a eu 918 000 visionnements de la vidéo pendant la campagne, ce qui s’est traduit par un nombre équivalent de repas offerts à BAQ. Il est à noter que la campagne de sensibilisation s’est poursuivie jusqu’au 31 mai dernier.

«Nous sommes sensibles aux impacts de la pandémie sur plusieurs citoyens québécois et nous sommes fiers d’appuyer Les Banques alimentaires du Québec (BAQ). Comme société d’État, il est important que nous soyons présents pour partager et contribuer au soutien de la collectivité. Je suis très contente de remettre cette contribution record en 11 ans de partenariat et je remercie nos équipes et tous les Québécois pour leur soutien», a commenté Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Pour Boucar Diouf, parrain et ami solidaire de BAQ, le soutien des Québécois et de la SAQ est très important pour BAQ. «Plus que jamais, la générosité des Québécois et de nos donateurs fait une différence dans la vie des plus démunis. Un merci tout particulier à la SAQ qui, depuis bien longtemps, s’implique généreusement dans ce gigantesque réseau de partage qui vient en aide mensuellement à des centaines de milliers de personnes.»

Depuis mars dernier, et jusqu’à nouvel ordre, la SAQ remet à BAQ le montant des frais de livraison à domicile de 12$ pour chaque commande en ligne passée dans SAQ.com. Cette initiative représente une somme de plus de 845 000$ à ce jour, montant qui vient s’ajouter au 1 M$ remis à BAQ en mars dernier en don d’urgence.

Les employés de la SAQ et les Québécois ont démontré une fois de plus leur engagement sincère envers ceux et celles qui vivent actuellement des situations difficiles. La SAQ est donc fière d’avoir remis un grand total de 2 865 444$ à BAQ au cours des trois derniers mois, ce qui en fait le plus grand donateur du réseau BAQ.

Plus de 9,7 M$ ont été remis aux banques alimentaires du Québec par la SAQ grâce à ses campagnes de sensibilisation depuis 11 ans. (JC)