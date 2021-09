Les avantages du propane résidentiel

Le propane est une alternative sûre, efficace et fiable à l’électricité pour de nombreux appareils. Le propane est un choix abordable, idéal pour les familles qui souhaitent minimiser leur empreinte carbone et devenir un peu plus écologiques. Les nombreux avantages associés à l’utilisation du propane résidentiel peuvent vous donner une toute nouvelle appréciation de ce carburant alternatif.

C’est une alternative à haute énergie

Le propane est une alternative à haute énergie aux carburants traditionnels. Il a un indice d’octane plus élevé que l’essence. Le propane est un liquide incolore et inodore qui se vaporise en gaz. L’odeur associée au propane est en fait un odorant connu sous le nom d’éthyle mercaptan, qui est ajouté afin que les utilisateurs puissent détecter une fuite.

Alors qu’une thermopompe ne fournit que de l’air légèrement plus chaud que le corps humain, le propane fournit un apport d’air constant autour de 45 degrés. L’électricité prendra une heure pour réchauffer un réservoir d’eau chaude, mais le propane peut effectuer le travail en 20 minutes. C’est un choix étonnamment efficace pour alimenter votre maison.

Le propane est bon pour l’environnement

Le propane est répertorié comme un carburant propre. Il brûle plus proprement que tout autre combustible fossile. Le propane ne contamine pas les eaux souterraines ni le sol. Le propane a une faible teneur en carbone, produisant des émissions minimales. Lorsque le propane est dérivé en tant que sous-produit de la production de gaz naturel, il réduit l’utilisation de pétrole entre 98 et 99 pour cent. Si vous souhaitez entretenir une maison respectueuse de l’environnement, le propane est une solution intéressante.

C’est un choix fiable en cas d’urgence

Dans une situation d’urgence où votre électricité est coupée, vos appareils au propane fonctionneront toujours. Il s’agit d’un choix sûr et fiable qui ne vous laissera pas sans chaleur lorsque vous en aurez le plus besoin. La seule exigence est que votre réservoir de propane soit bien entretenu et rempli.

Le propane est sécuritaire

Les réservoirs de propane réservoirs sont généralement enterrés bien au-delà de la conduite principale de gaz naturel. Les réservoirs de propane sont 20 fois plus résistants aux perforations que ceux utilisés pour l’essence, l’éthanol et le méthanol. Si vous rencontrez une fuite de propane, l’odorisant ajouté vous aidera à la détecter. Un détecteur de monoxyde de carbone peut offrir une sécurité supplémentaire autour des appareils au propane.

Le propane est très polyvalent

De nombreuses personnes associent le propane uniquement aux barbecues extérieurs, mais le propane peut alimenter de nombreux appareils électroménagers. Vous pouvez utiliser du propane pour le chauffage de votre maison, alors qu’un foyer au propane offre un chauffage plus uniforme et élimine les cendres et la suie produites par un foyer au bois. Les sécheuses, les cuisinières et les fours peuvent également fonctionner au propane. Si votre maison est équipée pour utiliser le propane, vous disposez d’une vaste gamme d’options.

Le propane peut vous faire économiser

Le propane est une alternative abordable aux appareils électriques. Par exemple, chauffer votre eau au propane plutôt qu’à l’électricité peut vous faire économiser jusqu’à 30 % par année.