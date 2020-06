Les auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) de Trois-Rivières manifestent

Les auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) de Trois-Rivières, membres du «Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers-CSN», ont tenu une manifestation devant le CLSC Laviolette.

«On veut dénoncer la lenteur et les inactions de la CAQ concernant son non-respect de sa propre loi sur l’équité salariale, une loi qui prévoit que les titres d’emploi à prédominance féminine soient payés de même façon que les titres d’emploi à prédominance masculine. C’est inacceptable, en 2020! Il y a tellement de soins qui ont été ajoutés sur leurs épaules, mais qui ne sont pas reconnus», a martelé Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers-CSN du CIUSSS-Mauricie/Centre-du-Québec.

Ça fait depuis plusieurs années que nous avons déposé nos plaintes en équité salariale et on a eu un vent d’espoir avec le gouvernement actuel, surtout après avoir rencontré la ministre McCann. On y croyait, mais là c’est assez! Il faut s’occuper des soins à domicile et on est essentiel, nous, les auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS). Le gouvernement doit arrêter de niaiser les fédérations et les syndicats», a pour sa part ajouté Nathalie Bourque, porte-parole de l’association des auxiliaires familiale et sociale du Québec, maintenant appelé aux services de santé et sociaux (ASSS) au sein du public.

Toujours selon le syndicat, le premier ministre doit agir et respecter sa propre loi sur l’équité.