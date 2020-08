Les artistes de la région au cœur d’un spectacle d’envergure

Fred Pellerin, Rémi-Pierre Paquin, Cindy Bédard, Steve Hill, Jacques Newashish, Valérie Carpentier, Philippe Sly… Ce ne sont là qu’une partie des artistes de la Mauricie qui prendront part à un spectacle unique mis en scène par Bryan Perro. «À pleines voiles» sera présenté le 17 septembre à 18h30 à la Cité de l’énergie devant une foule maximale de 200 personnes.

C’est en plein cœur de la pandémie, en juin dernier, que l’idée est née pour la direction de la Cité de l’énergie d’établir différents partenariats régionaux pour la présentation d’un spectacle mettant en vedette les artistes de la région. Au départ, il était question d’un spectacle virtuel, comme les rassemblements n’étaient toujours pas permis par la santé publique.

D’ailleurs, le spectacle sera diffusé en ligne gratuitement une semaine plus tard, le 24 septembre à 19h, sur la page Facebook de la Cité de l’énergie ainsi que sur les pages des différents partenaires.

«J’ai quand même passé 16 ans de ma vie ici avec les spectacles à l’été, commente le metteur en scène d’ À pleines voiles, Bryan Perro. Le plateau n’a pas beaucoup de secrets pour moi. J’ai appelé Jeannot Bournival pour qu’il soit le directeur musical. Pour les artistes, on a procédé de la même façon en faisant appel à des gens proches et avec qui j’ai travaillé.»

«Les gens pourront apprécier le talent de chez nous qui est reconnu nationalement et souvent internationalement. Il y aura beaucoup de magie qui nous représente dans ce que l’on est, dans notre histoire et notre vécu. Et qui fait état de ce qu’est la Mauricie aujourd’hui au niveau artistique. Près d’une quinzaine de personnes graviteront autour du spectacle. On va exploiter la scène et ses avantages au maximum. On pourra entendre des chansons originales, des reprises, en fait, le matériel avec lequel les artistes veulent travailler pour se faire plaisir eux aussi», ajoute-t-il.

C’est la directrice générale Sandie Letendre, en compagnie de Chantal Carignan, coordonnatrice aux communications et marketing, qui ont eu l’idée d’intégrer les partenaires de la Mauricie pour ce projet.

«Chantal m’avait parlé de l’idée d’organiser un spectacle en distanciation à la cité de l’énergie comme on ne savait pas ce qu’allaient être les règles de la santé publique. J’ai bien aimé l’idée, mais je voulais faire un projet collaboratif régional. Ça me trottait dans la tête depuis le début de la pandémie. Comme les aspects de la culture et du tourisme sont lourdement touchés, je voulais intégrer différents partenaires. Mais à ce moment, on ne savait pas comment allait être présenté le spectacle.»

La cerise sur le gâteau pour le projet de spectacle a été lorsque le gouvernement a autorisé les rassemblements de 250 personnes.

«On allait de l’avant avec une foule de 50 personnes, mais on était bien content d’entendre cette nouvelle. On va jusqu’à 200 places, parce qu’il faut aussi compter les gens de l’équipe technique, l’équipe artistique. La salle peut contenir 900 personnes, alors à 200 personnes on sait qu’on est correct. C’est le fun, parce que pour les artistes, ce n’est pas le même sentiment de jouer devant des gens ou de jouer juste devant une caméra», ajoute Mme Letendre.

Le budget total avoisine les 80 000$, défrayé en majorité par les différents partenaires et subventions. La Cité de l’énergie assume environ 30% du coût total.

Les 100 paires de billets disponibles seront mises en vente à compter du 1er septembre, à midi, sur www.citedelenergie.com/activites/apleinesvoiles.

Capsules coup de cœur de la Mauricie

Un second projet collectif a vu le jour au cours des derniers mois sous l’initiative de la Cité de l’énergie, grâce à un maillage entre les intervenants de la culture et du tourisme de la région afin de mettre en valeur ces deux secteurs.

Rendu possible grâce au soutien de Tourisme Mauricie, ce projet consiste en la production de sept capsules vidéo professionnelles dans lesquelles des artistes de la région de la Mauricie présenteront leurs attraits coups de coeur dans leur coin de pays.

Ces capsules couvriront l’ensemble des trois villes et des trois MRC ainsi que la communauté atikamekw. Le dévoilement de ces capsules se fera le 24 septembre 2020, alors que celles-ci seront intégrées dans la diffusion numérique du spectacle À pleines voiles.