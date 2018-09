Les Artisans de la Paix fêtent leurs 30 ans!

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

COMMUNAUTÉ. Pour célébrer en grand ses 30 ans, les Artisans bénévoles de la Paix organisent une grande fête, ce vendredi (21 septembre), à leurs locaux de la rue Sainte-Cécile.

De 10h à 14h, plusieurs activités attendront petits et grands: jeux gonflables, maquillage, tirage de prix de présence, photobooth et un rallye «Connais-tu tes Artisans». Deux usagers de l’organisme viendront aussi témoigner de leur situation, que ce soit l’impact de la maladie mentale dans sa vie ou de la vie dans une situation de pauvreté.

Un méchoui est aussi prévu sur l’heure du dîner.

De nombreux bénévoles et employés seront sur place pour informer les visiteurs des réalisations et des activités de l’organisme durant les 30 dernières années.

«La mission des Artisans bénévoles de la Paix est de combler les besoins de base, tels que s’habiller et se nourrir, auprès des personnes en difficulté et les soutenir vers une autonomie plus accrue. C’est très difficile à chiffrer, mais en 30 ans, on a aidé des milliers de personnes», indique Robert Tardif, directeur général des Artisans bénévoles de la Paix en Mauricie.

En cas de pluie, les activités se dérouleront à l’intérieur des locaux de l’organisme.

Les rénovations débutent bientôt

Au printemps dernier, l’organisme annonçait qu’il avait reçu une subvention pour acquérir et rénover l’ancien salon funéraire qui se trouve à côté de leurs locaux afin de pouvoir y déménager le magasin d’articles usagers et de meubles.

«C’est un ancien salon funéraire, alors on veut changer un peu la dynamique des lieux. Avant de faire les travaux, il fallait respecter un certain processus. Les rénovations vont commencer bientôt: on a trouvé notre contracteur. On aimerait arriver à déménager le magasin avant les Fêtes pour libérer de l’espace dans notre bâtisse actuelle pour faire plus d’entraide», conclut M. Tardif.