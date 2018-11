Les artisans à l’honneur à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. La traditionnelle exposition artisanale de Saint-Maurice aura lieu ce dimanche 4 novembre à la salle municipale.

De 10h à 16h30, la population est invitée à venir découvrir le travail de nombreux artisans de la région.

On y retrouvera notamment des produits transformés de fleur d’ail, des produits du miel, des tricots, des savons artisanaux, des produits pour bébés, divers produits d’artisanat, des marinades et confitures faites maison, du vitrail, des boules de Noël et des bijoux. Le sculpteur Paul Vyan Bourgault sera également sur place, tout comme la cartomancienne Lucie Ledoux.

On retrouvera également la table des tisserandes et une table de pâtisseries sur place.

L’entrée est gratuite.

Cette activité est présentée par l’AFÉAS De Saint-Maurice.

Liste des exposants