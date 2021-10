C’est sur le thème « Les aînés toujours présents » que la journée du 1er octobre 2021 sera soulignée dans nos associations. En effet, les personnes aînées étaient présentes pour bâtir notre pays et elles le sont encore aujourd’hui.

Qu’on pense à leur implication dans la société comme personnes aidantes, conseillères, dévouées et généreuses envers leurs concitoyennes et concitoyens. Qu’on pense à leur présence au sein des conseils d’administration, des comités dans les diverses associations, dans leur ville ou village, à leur participation aux élections, exerçant ainsi un exercice démocratique, donnant, sans les forcer, l’exemple aux jeunes. « À la retraite, pas de congé pour la citoyenneté » est leur devise.

Les aînées et aînés se tiennent au courant grâce à leur participation active aux rencontres d’informations, aux cours pour mieux connaître les divers moyens de communication dont l’Internet. Elles peuvent ainsi rester actives, communiquer échanger avec les autres générations. Et, n’oublions pas leur implication au sein des familles comme gardiennes ou gardiens, de bons conseils pour les enfants allant d’une aide dans leurs projets, sporadiquement ou régulièrement tout dépendant des besoins. Elles et ils investissent du temps, de l’énergie et même de l’argent pour venir en aide à leur progéniture et même à la communauté locale, nationale ou internationale.

On se doit aussi de regarder leur implication dans les arts, les sports, comme bénévoles ou spectatrices ou spectateurs. Grâce à elles, les traditions se perpétuent et demeurent vivantes, que ce soit dans le domaine de la chanson québécoise, de la danse folklorique, de l’histoire, … Les personnes aînées sont vraiment un apport pour la société

À vous, AÎNÉES et AÎNÉS, merci de votre implication citoyenne. Nous vous souhaitons que ce premier octobre dure toute l’année et ne soit pas qu’une journée internationale, que votre richesse et votre apport soient reconnus.

Mariette Gélinas

Présidente sectorielle AREQ-Shawinigan, membre des CA AQDR Trois-Rivières et Compagnons du folklore québécois à Trois-Rivières