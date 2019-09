Les ainés Milpat s’illustrent

Le Club Milpat s’est démarqué lors de la finale provinciale de la FADOQ. Odette Gélinas, Nicole Légaré, Diane Hould, André Naud, Yvon Fiset et Réjean Dubord ont tous réalisé leur meilleure performance de l’année.

L’équipe remporté 8 médailles dont 5 d’or, 1 d’argent et 2 de bronze.

André Naud 60-69 ans : Or au 5km 19 minutes et 14 secondes et Or au 10 km 40 minutes et 14 secondes

Odette Gélinas 60-69 ans : Or 5 km (22;08) et Argent au 10 km (46;55).

Nicole Légaré 70-79 an : Or 5 km (31;26)

Réjean Dubord 70-79 ans : Or 5 km (28;38)

Yvon Fiset 60-69 ans : Bronze 5 km (22;10) et Bronze 10 km (47;50)

Diane Hould 50-59 ans : 5 km (31;28)

Les membres Milpat de la Mauricie avaient trois autres représentants au 5 km. Marie-France Dubuc (60-69 ans) a réalisé un temps de 25 minutes et 35 secondes, Jacques Gingras (60-69 ans) 28 minutes et 6 secondes, et Martine Duchemin (60-69 ans) a quant à elle fait un temps de 35 minutes et 37 secondes.