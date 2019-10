Les Aigles veulent connaître votre opinion

Dans le but d’améliorer les services offerts, les Aigles de Trois-Rivières lancent un sondage visant à connaître l’opinion des citoyens sur les services et promotions proposés, le niveau de jeu, ainsi que les raisons qui freinent l’enthousiasme des gens à venir voir plus de matchs.

Pour remplir le sondage: https://fr.surveymonkey.com/r/RW9RCWK

L’organisation fera tirer trois prix parmi les répondants qui auront rempli le questionnaire, soit une carte-cadeau de 50$ au restaurant Le Grec, une carte-cadeau de 50$ chez Sport Expert et une carte-cadeau de 50$ chez IGA. Le tirage se fera le 2 décembre.