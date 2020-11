Les Aigles s’entendent avec trois nouveaux joueurs

Les Aigles de Trois-Rivières ont annoncé la mise sous contrat de trois nouveaux joueurs en vue de la prochaine campagne. Les releveurs Wilfred Salaman (Experience-2) et Sam Belisle-Springer (Recrue) amorceront leur première année avec l’équipe, alors que le receveur Joe Deluca (Expérience-1) effectuera un retour avec les Oiseaux pour une deuxième saison.

Le lanceur gaucher de 23 ans, Wilfred Salaman, s’amène en provenance de Carolina, Porto Rico. De 2016 à 2019, il a évolué au sein de différentes ligues affiliées aux Brewers de Milwaukee. En 2019, alors qu’il œuvrait pour les Timber Rattlers du Wisconsin au niveau A, il a lancé 62,2 manches, récoltant au passage 47 retraits sur des prises.

«Wilfred a une grande expérience professionnelle et je suis très content de le compter dans notre équipe de lanceurs. C’est un joueur très athlétique, avec un bras gauche très fort et une excellente capacité et variété de lancers», a commenté Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.

Sam Belisle-Springer est aussi un releveur gaucher. La recrue montréalaise et francophone de 26 ans a évolué dans la division allemande Bundesliga-1 au cours des dernières années au sein des Stealers d’Hamburg. Sa balle rapide oscille dans les 89-92 MPH.

«Sam a un lancer hors vitesse solide et je suis convaincu qu’il a la capacité de faire sortir beaucoup de frappeurs dans la ligue Frontier. Il est très enthousiaste de cette l’opportunité qui lui est offerte et je ne doute pas qu’il saura en tirer profit», a ajouté Rusch.

Un receveur sous contrat

Le receveur Joe Deluca, âgé de 25 ans, est également de retour dans la cité de Laviolette. En 2019, il a œuvré au compte des Aigles pendant 251,1 manches, ne commettant que deux erreurs. En offensive, il a obtenu 7 coups de circuit et produit 26 points en 62 parties.

«Je suis très content de retrouver Joe. Les bons receveurs sont difficiles à trouver et il a montré sa grande puissance lors de sa première année avec les Aigles. Je suis sûr qu’il sera encore meilleur cette année et il aura certainement la chance de nous le prouver», a conclu le nouveau pilote des Aigles.

Alignement 2020

Avant-champ

Receveur – Joe Deluca, Expérience-1

1er but – Juan Kelly, Expérience-2

Voltigeurs

Raphaël Gladu, Expérience-2

Lanceurs

Releveur – Sam Belisle-Springer, Recrue

Releveur – Wilfred Salaman, Expérience-2

Entraîneurs

Gérant – Matthew Rusch

Entraîneur des lanceurs – Kyle Lafrenz