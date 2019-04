Les Aigles se trouvent un 4e lanceur partant, un releveur et un receveur

Domenic Mazza s’ajoute à la rotation

Le jeune lanceur partant Domenic Mazza (LS-3) a paraphé une entente avec les Aigles en vue de la saison 2019. L’artilleur de 24 ans est un ancien choix de 22e ronde des Giants de San Francisco en 2015.

L’an dernier, il a évolué dans le A+ avec les Giants de San Jose. Avec cette même formation, il a compilé une fiche de 3 gains contre 6 revers. Sa moyenne de points mérités s’est quant à elle élevée à 4,52. En 67 manches et deux tiers, l’athlète originaire de Walnut Creek a passé 56 frappeurs dans la mitaine.

En 2017, alors qu’il s’alignait avec les GreenJackets d’Augusta dans le niveau A, Mazza a notamment lancé un match parfait. Il a terminé l’année avec une fiche de 7 victoires et 9 défaites.

«Je suis actuellement en Floride et chaque recruteur qui me parle de lui me dit à quel point nous sommes chanceux de l’avoir signé. Il est notre premier lanceur partant gaucher et il possède tout un potentiel», a commenté le gérant TJ Stanton.

Domenic Mazza s’ajoute à une rotation de lanceur comprenant déjà Kevin McNorton, Chris Murphy et Brian Ernst.

Deux transactions

Les Aigles ont également procédé à deux transactions. Ils ont acquis les services des lanceurs Garrett Harris et Casey Brown des Otters d’Evansville, dans la Ligue Frontière, en plus de faire l’acquisition du receveur Joe Deluca.

Harris est un lanceur droitier qui a œuvré 30 matchs avec les Otters en 2018. Il a cumulé une fiche de deux victoires contre deux défaites. En 47 manches et un tiers, il a enregistré 50 retraits sur trois prises. L’athlète de 25 ans est un produit de l’Université Texas A&M.

Brown est aussi un artilleur de 25 ans. En 2017, le gaucher se retrouvait dans le niveau A avec les BlueClaws de Lakewood, une filiale des Phillies de Philadelphie. En 22 matchs, il a également affiché un dossier de deux gains contre deux revers en plus de montrer une moyenne de points mérités à 2,95. En 42 manches et deux tiers, l’ancien de Central Connecticut State University a passé 25 frappeurs dans la mitaine.

«Garret Harris est un releveur de puissance. On envisage de l’utiliser dans l’enclos et il pourrait obtenir beaucoup de retraits au bâton pour notre équipe. Brown pourrait être un partant comme un lanceur de relève. Il possède l’expérience et pourrait s’avérer une bonne prise», a mentionné l’entraîneur-chef TJ Stanton.

Un nouveau receveur auxiliaire

Stanton aurait aussi trouvé le successeur d’Alex Herceg derrière le marbre avec l’acquisition de Joe Deluca. Le receveur s’amène en provenance de la United Shore Baseball Professional League (USBPL).

En 2018, il a partagé son temps entre Fargo-Moorhead et Evansville dans le baseball indépendant. En 35 parties, il a affiché une moyenne au bâton de .226, tout en frappant un circuit et obtenant 12 points produits.

«C’est un bon frappeur! Avec Deluca, on améliore considérablement la position de receveur auxiliaire par rapport à ce qu’on a eu dans les années passées. Hermelyn et lui formeront un des meilleurs duos de receveurs dans la ligue», a expliqué le gérant de l’équipe.

Les trois hommes n’ont toujours pas signé officiellement d’entente. Ils devraient tous signer les papiers au cours des prochains jours.