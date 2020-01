Les Aigles se départissent de trois lanceurs de premier plan

Les Goldeyes de Winnipeg ont acquis les lanceurs Garrett Mundell, Garrett Harris et Domenic Mazza des Aigles de Trois-Rivières en retour de considérations monétaires. La transaction a été annoncée sur le site officiel des Goldeyes le 7 janvier dernier et approuvée hier soir.



Le départ de trois lanceurs clés pourrait-il inquiéter les partisans trifluviens? «Je suis déçu, mais c’est la game!, lance le directeur général des Aigles, René Martin. «Année après année, on parle d’une dizaine de joueurs qui reviennent. Émotivement, c’est sûr que ça donne un coup! Si moi je suis déçu, je peux comprendre que le partisan soit déçu.»

«Il faut comprendre qu’il y a une question d’agent de joueur et de futur. Mundell et Mazza ont flirté avec le niveau AA dans le baseball affilié alors ils préféraient se joindre à l’Association Américaine. La Ligue Frontière est beaucoup plus jeune et permet à beaucoup de joueurs de retourner dans le baseball affilié, principalement au niveau A. Des joueurs plus vieux comme Mundell, Harris et Mazza vont donc privilégier l’Association Américaine (Association américaine du baseball professionnel indépendant) pour cette raison.»

Rappelons que le titre de «Lanceur recrue de l’année 2019» avait été décerné à Harris. Il a été flamboyant en conservant une impressionnante fiche de 9 victoires et 2 revers, avec une moyenne de points mérités à 3,45.

Le géant de 6’7, Mundell, a quant à lui récolté les honneurs de «Lanceur de relève» par excellence de la ligue l’an dernier. Il a sauvegardé 20 parties et a maintenu une très bonne moyenne de points mérités sur la butte de 2,38.

De son côté, Mazza a présenté un dossier de 5 gains contre 2 revers en 10 départs, tout en maintenant une excellente moyenne à 2,62.

«La Ligue Frontière offre plus de chances que la Ligue Can-Am offrait pour retourner dans le baseball affilié. On parle de 1000 joueurs sur une période de 20 ans comparativement à 100 pour la Can-Am. Il faut se souvenir qu’on a perdu de jeunes joueurs, comme Connor Crane et Scott Kuzminsky, qui sont partis de la Can-Am pour la Frontière», rappelle M. Martin.

«Il ne faut pas être inquiet. Nous avons des ententes avec une dizaine de joueurs déjà et nous allons commencer les annonces très bientôt.»