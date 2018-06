Les Aigles sans pitié!

CAN-AM. Les Aigles ont profité des largesses du lanceur David Gates, et ce dès les premiers instants du match, pour filer vers un gain facile de 13 à 2 face au Stockade de Salina, mardi soir.

Après avoir surpris les Champions à Ottawa lors de leur premier match face aux équipes de la Ligue Can-Am, le Stockade est vite revenu sur terre en subissant deux cuisants revers consécutifs. Les choses ne se sont guère améliorées contre les Aigles qui ont malmené Gates dès la manche initiale.

Le partant a accordé quatre coups sûrs et deux passes gratuites aux Oiseaux lors de leur premier tour au bâton et ce fut rapidement 7 à 0 pour les locaux.

Chris Murphy a quant à lui été très solide au monticule. En six manches sur la bute du Stade Stereo+, le droitier n’a pas donné de points au Stockade, en plus de faire six victimes au bâton.

À l’attaque, Alexi Colon a bien fait avec une performance de trois coups sûrs. Au total, neuf frappeurs ont placé la balle hors de portée de la défensive durant la partie. Les hommes de TJ Stanton ont également soutiré neuf buts sur balles au cours de la rencontre.

Les deux équipes se retrouveront dès demain dans le cadre des mercredis La Broche à Foin. Kevin McNorton sera le partant pour les Aigles à l’occasion deuxième duel de la série qui s’amorcera dès 19h05. (Source: https://lesaiglestr.com)