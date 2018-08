Les Aigles respirent mieux et Matthew Rusch est de retour!

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières ont gagné hier, tandis que les Jackals du New Jersey ont perdu pour reculer à 3.0 matchs de la formation trifluvienne. Ils ont ensuite activé le lanceur vétéran Matthew Rusch pour la fin de la saison.

Pour ce faire, ils ont toutefois placé au même moment le nom du releveur Shaun Ellis (LS-5) sur la liste des blessés pour une période de sept jours.



La dernière fois que Rusch a été utilisé dans la Ligue Can-Am est le 27 mai contre les Boulders de Rockland. L’entraîneur des lanceurs n’avait alors accordé aucun point et retiré six frappeurs sur trois prises en cinq manches et deux tiers de travail.

En carrière dans le baseball indépendant, l’athlète de 35 ans affiche une moyenne de points mérités de 3.40 en 1018 manches et un tiers avec les Goldeyes de Winnipeg, les Capitales de Québec et les Aigles.

Aucune date n’a été déterminée pour une présence au monticule.