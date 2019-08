Les Aigles peuvent-ils répéter 2015?

Si la tendance se maintient, les Aigles de Trois-Rivières termineront au deuxième rang de la Ligue de baseball Can-Am. Au moment d’écrire ces lignes, ils se situaient à 4 matchs des Miners de Sussex (meneurs au classement), en plus d’avoir 7 matchs de priorité sur les Jackals du New Jersey (3e).

Avec si peu de matchs à faire au calendrier régulier, il serait surprenant de voir les Boulders de Rockland rejoindre le New Jersey, alors on se dirige tout droit vers un affrontement Aigles/Jackals pour le premier tour des séries éliminatoires.

Peu importe l’adversaire, le directeur général des Aigles de Trois-Rivières, René Martin, est confiant que son équipe peu battre n’importe qui.

«On va rivaliser, ça, c’est sûr», lance-t-il d’emblée. «Tous les clubs peuvent se battrent. Une série, ça se jouent vite et si ça adonne que tes quatre partants sont prêts et que tes partant son hot, tu peux surprendre n’importe qui. Sans arrogance, c’est très clair que les deux meilleurs clubs de la Ligue Can-Am sont Trois-Rivières et Sussex, mais ça ne veut rien dire dans une série 3 de 5 et on l’a vu en 2015 (Les Aigles avaient remporté le championnat en terminant au 4e rang).»

«Tout peut arriver dans les séries et nous n’avons aucune préférence à savoir qui affronter, bien honnêtement.»

Les Aigles ont connu beaucoup de succès en attaque alors que six frappeurs ont récolté plus de 40 points produits. Il sera intéressant de voir qui seront les quatre partants élus par l’entraîneur-chef TJ Stanton.

«La clé numéro un, c’est les lanceurs! On connait nos frappeurs et j’aime ça quand TJ dit que nous avons des «heavyweight boxers», dans le sens où plus le match avance, plus ils sont fatigants pour l’autre équipe. À chaque fois que nos partants nous donnent 5 manches après lesquelles on est en avance ou que la rencontre est égale ou presque, on a une fiche de 36 victoires et 2 défaites environ», explique-t-il.

«Le rôle des lanceurs partants est important. La clé, ce sera qu’ils nous tiennent dans le match pour 5 ou 6 manches, et ensuite, on va se fier sur l’exceptionnel talent de nos releveurs et notre attaque. On est confiance d’en gagner trois sur une série de cinq matchs.»

En mai, les Aigles avaient été balayés par les Jackals lors d’une série de 4 matchs. Les rôles furent inversés en début juin alors que Trois-Rivières a remporté les 3 affrontements qui avaient lieu en Mauricie.

Les Aigles ont ensuite échappé deux matchs sur trois au New Jersey à la mi-juillet avant de balayé à nouveau la série de trois matchs amenant les Jackals à Trois-Rivières à la fin du mois. Coïncidence ou pas, les quatre derniers matchs de la saison régulière des Aigles sont présentés au Stade Stéréo+… face aux Jackals!

Les Aigles ont su attirer de bonnes foules dans le dernier droit de la saison et ça devrait être encore le cas lorsque la grande danse automnale se mettra en branle.

«On s’attend à de bonnes foules et on l’avait vécu en 2015 avec les gens de Trois-Rivières. La température était excellente et il y avait eu un engouement. C’était le fun en demi-finale et en finale. Ça avait exploser!», se souvient-il.

«On sent que les partisans sont derrière nous et de plus en plus de monde viennent nous encourager. Le camp des Cataractes de Shawinigan est recommencé, mais ce n’est pas encore ça qui monopolise la région. À ce temps-ci de l’année, c’est nous qui a le spotlight et on s’attend à de grosses foules pour nous encourager en séries.»

Les séries éliminatoires de la Ligue Can-Am devraient s’amorcer lors du week-end du 6, 7 et 8 septembre.