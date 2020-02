Les Aigles misent sur un jeune Dominicain

Les Aigles de Trois-Rivières ont embauché le Dominicain Yeison Santos. Ce jeune releveur âgé de 19 ans a disputé les deux dernières saisons au niveau Recrue dans le réseau des Pirates de Pittsburgh.

En 87 manches et un tiers dans le baseball affilié, il a maintenu une moyenne de points mérités de 2,58. On note un ratio d’un peu moins d’un retrait au bâton par manche lancée, mais surtout très peu de buts sur balles et de circuits accordés.

«Santos a récemment été libéré et c’est un joueur avec un énorme potentiel. C’est aussi intéressant de pouvoir miser sur un joueur avec le statut de recrue avec de l’expérience dans le baseball affilié. Son agent, que je connais très bien, m’a confirmé que le jeune homme est très excité à l’idée de jouer avec les Aigles cet été», a mentionné le gérant, TJ Stanton.

Il s’agira du premier séjour de Santos avec une formation canadienne.

Réglementation

Les équipes de la Ligue frontière doivent obligatoirement aligner entre 22 et 24 joueurs pendant la saison régulière et les séries éliminatoires. Elles doivent avoir un minimum de 10 recrues (recrue-1 et recrue-2) et peuvent posséder un maximum de 10 joueurs d’expérience (expérience-2 ou vétéran). Parmi les joueurs d’expérience, seulement quatre peuvent être de statut vétéran, soit âgé de 29 ans et plus.

Cliquez sur le lien suivant pour consulter la règlementation officielle de la Ligue frontière : http://frontierleague.com/player-eligibility/