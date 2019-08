Les Aigles luttent au sommet : Un ancien joueur atteint le baseball majeur

Les Aigles de Trois-Rivières sont rentrés à la maison suite aux activités du 50e Grand Prix de Trois-Rivières. Ils ont repris là où ils avaient laissé en remportant leurs deux séries face aux Boulders de Rockland et face aux Capitales de Québec.

Les hommes de TJ Stanton ont maintenant rendez-vous avec les Miners de Sussex. Les meneurs au championnat s’amènent à Trois-Rivières avec un seul match d’avance sur les Aigles.

«On joue très bien et c’est pour cette raison qu’on est déjà qualifié pour les séries et que nous avons 50 victoires en banque. Le seul hic, c’est que Sussex joue comme nous alors on est encore derrière, mais c’est très serré. Hier, on tirait de l’arrière contre un Scott Richmond en pleine possession de ses moyens et on est resté dans le match. On tirait de l’arrière et on a trouvé une façon de gagner alors on est très satisfait des performances de l’équipe», a commenté René Martin, directeur général.

Le hasard fait drôlement bien les choses alors que les Miners s’amènent à Trois-Rivières pour une série de quatre rencontres.

«On l’attend depuis longtemps cette série-là et tout peut arriver. On peut lancer des messages aussi. On est allé à Sussex dans le dernier voyage et on a remporté trois matchs sur quatre. Si on peut répéter la même chose a domicile, peut-être que ça ne voudra rien dire au classement final, mais on aura lancé comme message qu’on a gagné six des huit derniers affrontements.»

Le directeur général est également revenu sur le fait que les Aigles sont très dominants lorsque le lanceur partant réussi à maintenir l’équipe pendant 5 manches et plus.

Jesus Merchan avec les pros

L’état-major des Aigles de Trois-Rivières a aussi annoncé qu’un deuxième joueur ayant porté les couleurs de l’équipe trifluvienne a atteint la Ligue de baseball majeur.

Après le passage du lanceur, Ryan Bollinger, avec l’organisation des Yankees de New York en 2018, c’est au tour de Jesus Merchan d’atteindre la ligue majeure.

Après son passage avec les Aigles en 2016, ce joueur originaire du Venezuela est désormais entraineur des frappeurs chez les Marlins de Miami.

René Martin, directeur général des Aigles, tenait à souligner les talents de pédagogues de Merchan.

«Malheureusement, lors de son séjour au sein de notre organisation, Jesus avait subi une blessure qui l’avait écarté du jeu pour la grande majorité des activités de la saison. Malgré tout, le gérant de l’équipe à cette époque, Pierre-Luc Laforest, avait décidé de le conserver dans le giron de l’équipe, car il enseignait très bien les nuances du sport à nos frappeurs», a précisé monsieur Martin.

La série de quatre matchs face à Sussex s’amorcera ce soir sur les coups de 19h05.