Les Aigles Junior au-dessus de .500

Les Aigles Junior de Trois-Rivières, formation de la Ligue de baseball junior élite du Québec, occupent le deuxième rang de la Division Sun Life avec un dossier de 10 gains contre 9 revers. Ils ne sont pas loin de la tête occupée par les Diamants de Québec (12v-8d).

Les hommes de Rémi Doucet bénéficient d’un long congé, eux qui retourneront à l’action le 9 août prochain face à Charlesbourg.

À l’attaque, on ne peut passer sous le silence les débuts de saison de Yohann Dessureault et Antoine Gervais, qui présente une moyenne au bâton de .407. Ils sont suivis, non loin derrière, d’Antoine Tremblay (.396) et de William Verville (.380).

Au monticule, Victoria Lachance est dominante. Pas moins de deux de ses cinq départs ont été des matchs complets. En 27 manches et un tiers de travail, elle présente un dossier de 4 victoires contre 1 seul revers, avec une bonne moyenne de points mérités à 3,07. Louis Ager a une victoire en deux sorties, avec une moyenne à 3,88, tandis que Jaycob Lachance n’a toujours pas pu savourer la victoire en 5 décisions.

Ailleurs dans le circuit, c’est Repentigny qui trône au sommet avec 14 gains et 6 échecs. Longueuil suit avec 12 gains en 19 affrontements.