Les Aigles Jr veulent un premier titre depuis 2005

La réputation de Rémi Doucet n’est pas à refaire et il est parvenu à le prouver, à nouveau, alors qu’il a amené les Aigles Junior en finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ).

Coach Doucet aura eu besoin de l’aide de ses joueurs qui ont offert de bonnes performances sur le terrain. La plus récente est celle de Christopher St-Pierre. Le partant des Aigles Jr s’est permis un marathon de 10 manches au cours duquel il a effectué pour de 140 lancers dans une victoire de 3 à 2.

C’est Saint-Eustache qui devra se frotter aux Aigles Jr à compter de jeudi pour le début de la grande finale de la LBJÉQ. La série 3 de 5 s’amorcera à Saint-Eustache, avant de se poursuivre samedi, à Trois-Rivières, pour les matchs #2 et #3 (13h et 16h). La grande conclusion aura lieu dimanche, si nécessaire, à Saint-Eustache. Ces derniers, qui présentent un dossier de 8 gains et 2 revers en séries, avaient terminé la saison avec 18 victoires et 14 défaites, comparativement à 17 gains et 15 échecs pour les Aigles Jr (7v-1d en séries).

Le dernier championnat des Aigles Jr en séries remonte à 2005, alors que les Bisons Desjardins ont gagné pour la dernière fois en 2003. Ainsi, peu importe l’issue de la finale, on pourra voir une équipe qui n’a pas gagné dans le circuit depuis longtemps savourer un titre.

Pour encourager les Aigles Jr au Stade Quillorama samedi, visitez le https://bit.ly/2XBrfs4. L’admission sera gratuite pour les 13 ans et moins.