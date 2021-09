Les Aigles Jr s’inclinent en finale

Pour la première fois depuis 2003, les Bisons Desjardins de Saint-Eustache ont été couronnés champions de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) dans une victoire dramatique de 4 à 3 à la suite d’une poussée victorieuse en fin de 7e manche. Les Bisons Desjardins ont finalement battu les Aigles de Trois-Rivières en quatre matchs.

Marc-Antoine Lebreux a d’abord obtenu un but sur balle avec les buts remplis en fin de cinquième manche pour ouvrir la marque dans cette rencontre. En sixième manche, Trois-Rivières a connu ses meilleurs moments offensifs du match en marquant trois points grâce à un double de deux points de William Verville et d’un double productif de Raphaël Picard.

À leur dernier tour au bâton, William Perrin a d’abord frappé un double avec les buts remplis pour pousser Cédrick Beaudry et Simon Gauthier au marbre. Puis, alors que Marc-Antoine Lebreux était au troisième coussin, Félix D’Arcy a réalisé le rêve de tout joueur de baseball en y allant d’un coup sûr gagnant en fin de 7e pour offrir aux Bisons Desjardins un premier titre en 18 ans.

En relève à Nicolas Legault, qui a lancé les six premières manches du match, Alex Simard a lancé une manche et a obtenu la victoire. De l’autre côté, pour Trois-Rivières, Raphaël Boudreau a été débité de la défaite, ayant cédé trois points mérités sur neuf coups sûrs, en six manches et deux tiers.

Pour l’entraîneur-chef des Bisons Desjardins, Luc Desgroseilliers, c’est un 4e titre de champion des séries éliminatoires, lui qui avait triomphé en 2004, 2006 et 2007 avec les Ducs de Longueuil.

Les Bisons Desjardins avaient obtenu une fiche de 18 victoires et 14 revers en saison régulière avant d’éliminer les Pirates 440 Chevrolet de Laval et le Royal de Repentigny lors des deux premières rondes des séries.

Rémi Doucet et les Aigles Jr de Trois-Rivières auront eu un brillant parcours en séries éliminatoires en éliminant les Diamants de Québec et les Voyageurs de Saguenay dans les deux premières rondes des séries.

Marc-Antoine Lebreux sacré joueur le plus utile des séries

C’est le vétéran Marc-Antoine Lebreux qui a gagné le Trophée Raymond-Demers, remis au joueur par excellence des séries éliminatoires. Lebreux a été au cœur des succès des Bisons Desjardins tout au long des séries éliminatoires, terminant avec une moyenne au bâton de ,429. Il a frappé 18 cours sûrs et a surtout produit pas moins de 17 points, en plus d’en marquer 14. Lebreux succède donc à Jean-Christophe Masson comme joueur le plus utile des séries éliminatoires. (JC)