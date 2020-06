Les Aigles et les Capitales dans une ligue à 4 équipes?

Les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales ont d’abord été évincés de la Ligue Frontier pour la saison 2020. Par la suite, la Ligue Frontier a cancellé ses activités à son tour. Mais derrière les rideaux, les présidents Michel Laplante et Paul Poisson préparaient un Plan B…

Et ce Plan B pourrait voir le jour très bientôt. Il consiste à quoi? Une ligue à quatre équipes serait créée à raison de six parties par semaine dans chacun des stades, soit celui de Trois-Rivières et celui de Québec. Il y aurait deux équipes basées à Trois-Rivières et deux à Québec.

«Les joueurs québécois et canadiens appartenant aux Aigles et aux Capitales resteraient dans leur équipe respective. Par la suite, on procéderait à un repêchage pour terminer ces deux formations-là et créer les deux autres formations», explique le directeur général des Aigles, René Martin.

«Nous avons répertorié une soixantaine de Canadiens qui appartiennent, par exemple, à des clubs du baseball majeur ou à des ligues inactives. Notre but, c’est de les amener ici pour former nos équipes. On est justement en discussion avec ces joueurs-là, mais aussi avec le baseball majeur et leur agent, pour leur expliquer que notre plan est très sécuritaire.»

Financièrement, ce projet est réalisable à condition de pouvoir mettre des spectateurs dans chacun des stades.

«On a calculé qu’il est possible de rentrer 1300 personnes dans le stade à 1,5 mètre de distance. Pour être viable, il nous faudrait en moyenne 1000 spectateurs par match et c’est faisable. Notre plan est logique, sécuritaire et on espère pouvoir annoncer le tout la semaine prochaine», conclut-il.

Voilà un plan qui devrait plaire aux amateurs de baseball de la Mauricie. À suivre…