Les Aigles éliminés par les Miners

Crédit photo : Jonathan Cossette

BASEBALL. Le parcours éliminatoire des Aigles a pris fin dimanche lors du match ultime de la série demi-finale contre les Miners à Sussex. La troupe de TJ Stanton a baissé pavillon par la marque de 3 à 2 pour ainsi rater un rendez-vous avec les Capitales de Québec en finale.

Les Miners ont profité de la quatrième manche pour marquer deux points grâce aux coups sûrs de Daniel Mateo et Martin Figueroa. Ce dernier a également produit le troisième point de son équipe en huitième manche à l’aide d’un ballon sacrifice.

Avec un retard de trois points en neuvième manche, Alexi Colon a frappé un circuit de deux points après deux retraits. Dès la reprise du jeu, le gérant des Miners a confié la balle à Kenny Koplove qui a fermé les livres face à Javier Herrera.

Le partant des Aigles, Chris Murphy a accordé deux points en six manches et deux tiers. En relève, Ethan Elias a été utilisé dans un quatrième match dans la série. Le droitier a accordé un coup sûr et un point.

Les Aigles tiendront leur bilan de saison cette semaine.

(Source: Aigles de Trois-Rivières / www.lesaiglestr.com)