Les Aigles dénichent un receveur #1

Les Aigles de Trois-Rivières ont paraphé une entente avec le receveur Carlos Martinez pour la saison 2022. Martinez a fait ses classes dans l’organisation des Braves d’Atlanta alors qu’il a joué un total de huit ans dans leurs filiales.

Martinez, âgé de 26 ans, en sera à sa première année dans le baseball indépendant. En plus d’avoir évolué dans les clubs affiliés aux Braves, le Colombien a représenté son pays à deux reprises.

« Carlos est exactement le genre de receveur que notre équipe de recrutement recherchait. Il a plusieurs années d’expérience dans de très bons calibres. Il y a de fortes chances qu’il devienne notre receveur numéro un. Ses années d’expérience dans les filiales des Braves et sa position régulière avec l’Équipe nationale de la Colombie prouvent la qualité de son jeu », explique Matthew Rusch, gérant des Aigles de Trois-Rivières.

Martinez, en plus d’exceller en défensive, offrira une grande aide lorsqu’il sera temps de former et de diriger les lanceurs de l’équipe.

« Il apportera un grand soutien à nos jeunes lanceurs. Il pourra les entourer et les aider à maturer. Je suis très content d’ajouter Carlos à notre alignement pour la saison 2022 », ajoute Rusch. (JC)