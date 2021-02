Les Aigles dénichent un puissant releveur

Les Aigles de Trois-Rivières se sont entendus avec le lanceur Vlad Nunez. L’Américain de 23 ans, ancien espoir de l’organisation des White Sox de Chicago, obtiendra un rôle important au sein du groupe de releveurs.

Nunez est un produit des Hatters de l’Université Stetson dans la NCAA. En 67 manches de travail lors des saisons 2018 et 2019, il a réussi 73 retraits au bâton, a accordé 36 buts sur balles et a préservé 14 victoires.

« Vlad possède un bras très puissant. On parle d’une balle rapide entre 90 et 93 miles à l’heure en plus d’un répertoire complet de tirs. Il a travaillé très fort au cours des derniers mois en compagnie de prospects du baseball majeur à Miami. Il sera un élément clef dans l’enclos lors des parties serrées», explique le gérant des Aigles, Matthew Rusch.

Nunez a obtenu son diplôme en 2019 en communication et études des médias. Il est le fils de Vladimir Nunez, ancien lanceur du baseball majeur avec les Marlins de Miami, les Diamondbacks de l’Arizona, les Rockies du Colorado et les Braves d’Atlanta.