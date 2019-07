Les Aigles de Trois-Rivières seront confrontés aux Grands Frères/Grandes Soeurs

Les membres de Grands Frères/Grandes Soeurs de Trois-Rivières auront la chance de jouer une partie de baseball amicale contre les joueurs des Aigles de Trois-Rivières. L’activité aura lieu au Stade Stéréo+, ce samedi, à compter de 9h30.

Cette opportunité permettra aux jeunes et à leurs accompagnateurs de vivre une expérience unique qui leur est offerte dans le cadre du projet «Ambassadeur», les Aigles étant ambassadeurs de l’organisme pour le mois de juillet.

Par ailleurs, le concept de mentorat est aussi, en quelque sorte, présent au sein du milieu sportif, les joueurs ayant souvent été influencés ou motivés par une personne qui les inspirent et toute équipe étant encadrés par un coach qui agit à titre de référence.

Très impliqués dans la communauté par le biais de différents programmes, les joueurs des Aigles endossent à leur tour le rôle de modèles lorsqu’ils parcourent les écoles de la région et visitent les centres hospitaliers. Tout ça dans le but de promouvoir les saines habitudes de vie, ainsi que l’importance de la santé, de l’éducation et de l’activité physique, devenant eux-mêmes des exemples positifs à suivre, de même que lorsqu’ils se déplacent dans les fêtes de quartier afin d’embellir la journée des jeunes et ainsi peut-être faire une différence dans leur quotidien.