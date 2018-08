Les Aigles dans l’eau chaude?

CAN-AM. Les Aigles de Trois-Rivières sont débarqués au New Jersey avec une priorité de 4 matchs sur les Jackals, bien assis au quatrième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Or, les hommes de TJ Stanton viennent d’échapper les trois premiers duels…

Au feu diront certains?

Les Aigles se sont – presque – placés dans une situation de victoire obligée ce soir dans le dernier affrontement de la série. Une victoire leur permettrait de respirer et de reculer le New Jersey à 2 matchs. Et une défaite des Aigles placerait les Jackals à égalité avec la formation trifluvienne.

L’attaque des Aigles a choisi un bien mauvais pour tomber en panne sèche, elle qui n’a produit que 3 points dans les 3 premiers duels de la série.

Hier, c’est Yender Caramo qui a flanché dès les premiers instants de la rencontre. Il a concédé 5 points – dont 4 mérités – aux Jackals, étant retiré de la butte dès la deuxième manche.

L’ancien partant des ligues majeures, Mat Latos (2,89), n’a rien donné aux Aigles en 7 manches de travail. Il s’est même payé 9 retraits sur des prises.

La bonne nouvelle, c’est que Kevin McNorton devrait obtenir le départ, lui qui présente un bon dossier de 6 victoires et 3 revers, accompagné d’une bonne moyenne de points mérités à 3,40.

L’importante quatrième et dernière rencontre de cette série s’amorcera dès 19h.