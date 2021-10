Les Aigles conservent 5 joueurs d’Équipe Québec

Les Aigles de Trois-Rivières et les Capitales de Québec ont procédé à un repêchage spécial afin de diviser les joueurs avec un statut d’agent libre qui ont évolué avec Équipe Québec au cours de la dernière saison. Au final, les Aigles ont sélectionné cinq joueurs, soit les lanceurs Kyle Thomas et James Bradwell ainsi que les joueurs de position Dustyn Macaluso, Jorge Gutierrez et Kevin Whatley.

L’équipe a également récupéré les droits sur les joueurs prêtés aux autres formations de la Ligue Frontier cet été, soit ceux de Juan Kelly, Chris Clare, Jack Strunc, Jack Weinberger, Wilfred Salaman et Tasker Strobel.

« On est content! Kyle Thomas (26 ans, originaire de Mississauga) est un lanceur intelligent avec une attitude de guerrier sur la butte. Lorsqu’il est à son meilleur, il est difficile à frapper. Il peut être utilisé comme partant ou releveur. Dustyn Macaluso (27 ans, originaire de la Californie) est quant à lui un jeune talent qui possède une vitesse supérieure à la moyenne. Il peut être utilisé à toutes les positions et montre une approche intéressante au bâton. Lorsque nous avons eu besoin de lui l’an dernier, il a été solide comme le démontre sa moyenne au bâton de .423 en 26 apparitions », lance le gérant des Aigles, Matthew Rusch.

« James Bradwell (22 ans, originaire de Vancouver) est un jeune lanceur format géant qui lance très fort. Il possède les outils pour réussir dans notre ligue. Jorge Gutierrez (23 ans, originaire du Vénézuela) est un receveur défensif qui possède un excellent bras. De plus, il est ambidextre comme frappeur. La saison dernière, il y avait deux receveurs d’expérience devant lui en Jeffry Parra et Ruben Castro. Finalement, Kevin Whatley (23 ans, originaire de Washington) est un frappeur ambidextre et capable de jouer à plusieurs positions en défensive. Avec un bon hiver d’entraînement, il peut jouer de façon régulière dans notre circuit. »

Les droits des Québécois Raphaël Gladu, Louis-Philippe Pelletier et David Gauthier sont également de retour aux Aigles. (JC)