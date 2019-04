Les Aigles ajoutent deux gros morceaux 

L’entraîneur-chef des Aigles de Trois-Rivières, TJ Stanton, s’est fait plaisir en mettant sous contrat deux pièces importantes de son casse-tête, soit le voltigeur Tucker Nathans (vétéran) et le spécialiste des fins de match, Garrett Mundell (LS-2).

Acquis le 11 mars dernier, Nathans a disputé la dernière saison avec les Goldeyes de Winnipeg dans l’American Association. Avec la formation manitobaine, l’américain de 30 ans a frappé 12 circuits et produit 33 points. En défensive, Nathans est un véritable couteau suisse. Il a évolué au premier, deuxième et troisième coussin, en plus d’avoir patrouillé les trois positions du champ extérieur.

«Il peut jouer partout. De la façon dont je vois les choses actuellement, il sera utilisé principalement comme voltigeur de droite. Notre alignement est fantastique pour le moment. L’ajout de Nathans nous procure le meilleur rôle des frappeurs sur papier des Aigles à ce jour», a mentionné le gérant des Oiseaux.

Lors du prochain camp d’entraînement, qui s’amorcera le 6 mai, ce sont cinq voltigeurs qui se battront pour les postes disponibles. Alberth Martinez, LeVon Washington, Jesse Russo, Parker Snyatinski et Nathans seront tous en lutte pour les positions de partant.

Garrett Mundell pour clore les débats

TJ Stanton s’est trouvé un nouveau spécialiste des fins de match. Garrett Mundell sera l’élu appelé pour préserver les avances l’été prochain.

L’américain, originaire de la Californie évoluait dans le A- en 2018 après deux saisons passées dans le A. L’an dernier, avec les Yankees de Staten Island, le droitier s’est montré très avare comme en fait foi sa moyenne de points mérités de 1,87. En 33 manches et 2/3 de travail, il a également fait mordre la poussière à 33 frappeurs adverses.

«J’ai pleuré de joie quand il a signé son contrat. C’est un releveur de rêve pour nous, il est grand, il possède une bonne balle rapide et va chercher des retraits sur trois prises. Il a le talent pour être très bon dans la Can-Am», s’est réjoui Stanton.

Le nom de Mundell s’ajoute à un enclos de releveur déjà bien garni avec la présence de Jose Santiago, Cortland Cox, Trey Robledo et Tyler Ferguson.

Alignement 2019

Lanceurs

LP / R – Jose Santiago, LS-3

LP – Kevin Mcnorton, LS-2

LP – Chris Murphy, LS-2

LP – Brian Ernst, LS-4

LP – Domenic Mazza, LS-3

R – Cortland Cox, LS-2

R – Trey Robledo, Recrue

R – Tyler Ferguson, LS-3

R – Garrett Mundell, LS-2

Avant-champ

Receveur – Anthony Hermelyn, LS-2

1er but – Juan Kelly, LS-4

1er but – Michael Suchy, LS-3

2e but – David Glaude, LS-1

Arrêt-court – Thomas Roulis, Recrue

3e but – Taylor Brennan, Vétéran

Voltigeurs

VC – Alberth Martinez, Vétéran

VC – Jesse Russo, Recrue

VD – Parker Sniatynski, Recrue

VD – Tucker Nathans, Vétéran

VG – LeVon Washington, LS-5