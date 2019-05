Les activités prévues pour la Journée nationale des patriotes

La Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie (SSJB Mauricie) convie la population aux nombreuses activités entourant les célébrations de la Journée nationale des patriotes. Plusieurs activités sont prévues à partir du 17 mai avec la veillée des patriotes pour se terminer le 20 mai avec les commémorations officielles à la place des Patriotes du Parc Victoria.

C’est le lundi 20 mai, de 11 h à 13 h 30, à la place des Patriotes, dans le Parc Victoria sur la rue Royale à Trois-Rivières, qu’auront lieu les commémorations. En cas de pluie, l’événement aura lieu à la Taverne Royale, située en face du Parc Victoria.

En utilisant comme thème « Patriote à la manière de Bernard Landry », la SSJB rendra hommage au patriotisme et à l’engagement citoyen. Au programme, allocutions, hommage au drapeau, conférence de l’auteur Marc Chevrier, la musique et les contes de Baptiste Prud’homme et bien d’autres.

Pour une quatrième année consécutive, la SSJB Mauricie, en collaboration avec le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), est fière d’offrir au public une magnifique brochure pédagogique sur l’histoire des rébellions. Cette brochure traite des évènements qui ont conduit aux soulèvements de 1837-1838. Il est possible de se la procurer au bureau de la SSJB Mauricie ou lors des activités de la Journée nationale des patriotes.

De plus, la SSJB de la Mauricie et sa fondation remettront le prix du Mérite en histoire 2019 aux étudiantes et étudiants de la région dont le résultat global fut remarquable au cours d’histoire et d’éducation à la citoyenneté de 4e secondaire.

Alexandre Belliard en spectacle

En marge des activités de la Journée nationale des patriotes, l’auteur-compositeur-interprète, chroniqueur et poète, Alexandre Belliard sera en prestation deux fois plutôt qu’une. Il sera en premier lieu en performance lors de la 7e veillée des Patriotes, le 17 mai, à 19 h, à la Microbrasserie le Temps d’une pinte. La soirée est organisée par la section jeunesse de la SSJB de la Mauricie.

Le lendemain 18 mai, à 15 h, l’artiste se transportera au salon Wabasso de la Shop du Trou du diable. Monsieur Belliard se consacre depuis 2011 à faire découvrir l’histoire et la culture de l’Amérique francophone.

À travers son spectacle « Légendes d’un peuple » et ses chroniques à saveur historique sur les ondes de Radio-Canada notamment, Alexandre s’efforce d’attiser auprès du plus large public, la fierté identitaire et le désir de mieux connaître cette extraordinaire épopée des francophones en Amérique.

Soirée de contes

La SSJB Mauricie soutient également une soirée spéciale du Printemps des Beaux Parleurs qui aura lieu dans le cadre de la grande fin de semaine des célébrations entourant la Journée nationale des Patriotes. Le conte et les prises de parole sont des moyens très efficaces afin de valoriser la langue française et l’histoire.

La soirée « Brûler les langues 2019 » proposera des lectures de textes de personnalités francophones engagés ayant proposé des changements profonds dans leurs univers : politique, scientifique, culturel, économique et social. Chacun ayant fait une révolution, grande ou petite, autour d’eux.