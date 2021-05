Les 3 étapes primordiales pour déménager un parent âgé

À un certain âge, il est malheureusement courant pour les parents âgés de devoir déménager. Que ce soit dans un établissement spécialisé (résidence pour aînés, foyer d’accueil…) ou dans un nouveau logement plus adapté, aider un parent âgé à déménager n’est jamais simple. Il peut être difficile de savoir par où commencer. Voici les étapes à suivre pour déménager son parent âgé en toute sérénité.

Planifier le déménagement de ses parents âgés

Une bonne planification est la clé d’un déménagement sans tracas. Avant de déménager vos parents âgés, faites une liste de leurs besoins. Dans quel type de logement désirent-ils vivre, dans une résidence pour personnes âgées, dans un foyer d’accueil ou dans une nouvelle habitation plus adaptée ? Cherchez avec eux un quartier et une maison qui leur permettront de garder leur autonomie : commerces et services de proximité, ascenseur… Vous avez trouvé la résidence qui convient le mieux aux besoins de vos parents ? Avant le déménagement, demandez un plan du nouvel espace de vie. Cela vous aidera à déterminer préalablement les meubles à déménager et leur emplacement.

Il n’est jamais trop tôt pour rassembler les fournitures d’emballage. N’attendez pas la dernière minute pour penser à cela. Il est primordial de terminer cette tâche dès que possible pour éviter d’éventuels désagréments le jour J.

Faire le tri de ce qu’il faudra déménager

Une fois la planification des tâches faite, la prochaine étape est de faire le tri des biens. Lorsqu’une personne âgée déménage, c’est, dans la plupart des cas, dans un espace plus petit. Il faudra donc faire du tri, car tous les meubles ne pourront pas être transférés dans le nouveau logement. Expliquer à ses parents âgés qu’il leur faut se séparer d’une partie de leur vie, c’est également une autre affaire. Pour les biens qui ne peuvent pas être déménagés, vous avez plusieurs options :

contacter une entreprise spécialisée dans la collecte des encombrants pour les récupérer, si le mobilier est en mauvais état

récupérer les meubles s’ils sont encore en bon état et si vous avez de la place chez vous

faire un don aux associations

Il faut également rassembler tous les documents essentiels comme les dossiers médicaux, les papiers d’assurance et papiers financiers, et les classer dans un endroit sûr.

Trouver un bon déménageur

La dernière étape, et non la moindre, est la recherche d’un déménageur sérieux pour s’occuper de toutes les étapes du déménagement. Le bouche-à-oreille reste le moyen le plus fiable pour trouver le déménageur qu’il vous faut. Le recours à ce type de professionnel vous fera gagner en sérénité, car il prendra tout en main à votre place : l’emballage des biens, leur transport et leur installation dans le nouveau milieu de vie de vos parents âgés.