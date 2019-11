Les 20 ans de Chanson Via Country célébrés à la salle Thompson

Pour célébrer son 20e anniversaire, l’émission Chanson Via Country sortira de ses studios pour aller à la rencontre de ses fidèles le 23 novembre, à l’occasion d’une grande fête country qui prendra place à la salle J.-Antonio-Thompson.

Dès 19h, Patricia et Viateur Caron, ainsi que leurs musiciens, proposeront un spectacle unique.

«On n’aurait jamais pensé avoir autant de succès avec Chanson Via Country. Le country n’était pas si populaire et on a cogné à bien des portes avant que Cogeco nous ouvre la sienne. On a atteint une longévité qu’on n’aurait pas cru possible d’atteindre initialement», fait remarquer Patricia Caron.

C’est en 1999 qu’a débuté l’aventure de Chanson Via Country sur les écrans de la télévision communautaire. À cette époque, Viateur Caron assurait le rôle d’animateur, mais veillait aussi à trouver les lieux de tournage, à contacter les artistes invités, à élaborer et construire les décors, etc.

En 2007, bien qu’il demeure à la barre de l’émission, Viateur décide de passer le flambeau à sa fille Patricia. Elle-même chanteuse country, elle devient alors coanimatrice, coordonnatrice, recherchiste et choriste de l’émission.

Les places étant limitées, les gens peuvent se procurer leurs billets pour le spectacle Les 20 ans de Chanson Via Country au coût de 23$ chacun sur Internet au cultur3r.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson (819 380-9797).