Les 10 meilleurs vendeurs au Canada au 3e trimestre

Selon Desrosiers Automotive Consultants. Les ventes de voitures neuves au 3e trimestre montre certains signes encourageants, mais cette reprise n’est pas égale pour tout le monde. Cet écart a permis à certains modèles de grimper dans le classement des dix meilleures ventes. En ce qui concerne les voitures particulières, la Kia Forte a enregistré une augmentation de 8,6 % de ses ventes au troisième trimestre, ce qui la place en quatrième position tant pour le troisième trimestre que pour le cumul annuel. Avec une augmentation impressionnante de 39,2 %, la Toyota Camry s’est classée en sixième position pour le troisième trimestre. Plus haut encore, les ventes de la Nissan Sentra ont augmenté de 44,4 % au troisième trimestre et ont permis à ce modèle de faire une rare apparition parmi les dix premières voitures particulières vendues, se plaçant en neuvième position. Il faut dire que bien des constructeurs ont littéralement abandonné le marché des petites voitures comme en témoigne la disparition récente des Honda, Fit, Hyundai Accent et Nissan Micra.

Parmi les camions légers, une augmentation de 14,9 % des ventes de la Ford Série F a encore renforcé la position du meneur incontesté toujours très populaire, creusant l’écart avec son concurrent le plus proche, le Ram. Alors que les Ram ont enregistré une baisse des ventes de 5,4 %, le Toyota RAV4 a vu ses ventes augmenter de 19,8 % au troisième trimestre, ce qui a permis au modèle de s’assurer la troisième place. Le modèle le plus performant a été le Hyundai Kona qui, avec une augmentation des ventes de 56,3 %, s’est classé septième au troisième trimestre et depuis le début de l’année, alors qu’il occupait la dixième place au premier semestre.

Voici donc les résultats des 10 meilleurs vendeurs au Québec et au Canada

Ventes au troisième trimestre (Canada)



Voitures passagers 2020 2019 changement 1- Honda Civic 14 835 17 203 -13.8 % 2- Toyota Corolla 11 098 12 727 -12,8 % 3- Hyundai Elantra 7 330 11 463 -36,1 % 4- Kia Forte 4 839 4 457 8,6 % 5- Mazda 3 4 488 5 649 -20,6 % 6- Toyota Camry 4 166 2 993 39,2 % 7- Volkswagen Jetta 3 456 4 820 -28,3 % 8- Volkswagen Golf 3 447 4 872 -29,2 % 9- Nissan Sentra 2 670 1 849 44,4 % 10- Honda Accord 2 189 3 525 -32,7 % Camions Légers 2020 2019 changement 1- Ford Série F 48 425 42 137 14,9 % 2- Ram 1500 27 065 28 609 -5,4 % 3- Toyota RAV4 21 014 17 540 17,8 % 4- Honda CR-V 14 822 15 883 -6,7 % 5- GMC Sierra 14 568 14 774 -1,4 % 6- Chevrolet Silverado 14 536 14 163 2,6 % 7- Hyundai Kona 10 206 6 531 56,3 % 8- Nissan Rogue 8 553 10 411 -17,8 % 9- Mazda CX-5 7 816 7 937 -1,5 % 10- Ford Escape 7 711 9 821 -21,5 %

Ventes au depuis le début de l’année (Canada)



Voitures passagers 2020 2019 changement 1- Honda Civic 33 028 49 601 -33,4 % 2- Toyota Corolla 25 879 37 349 -30,7 % 3- Hyundai Elantra 17 025 30 130 -43,5% 4- Kia Forte 10 509 12 308 -14,6 % 5- Mazda 3 9 775 17 195 -43,2 % 6- Volkswagen Golf 9 369 12 217 -23,3 % 7- Volkswagen Jetta 8 150 13 267 -38,6 % 8- Toyota Camry 7 954 11 579 -31,3 % 9- Nissan Sentra 5 136 6 440 -20,2 % 10- Kia Soul 5 092 8 480 -40,0 % Camions Légers 2020 2019 changement 1- Ford Série F 104 891 117 037 -10,7 % 2- Ram 1500 63 237 75 324 -16,0 % 3- Toyota RAV4 41 610 49 473 -15,9 % 4- GMC Sierra 39 260 41 976 -6,5 % 5- Chevrolet Silverado 38 085 41 643 -8,5 % 6- Honda CR-V 32 481 43 464 -25,3 % 7- Hyundai Kona 19 614 19 659 -0,2 % 8- Nissan Rogue 18 410 29 868 -38,4 % 9- Dodge Gr Caravan 18 375 22 216 -17,3 % 10- Ford Escape 17 920 30 816 -41,8 %

