Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Spécialisée dans la fabrication de filtres industriels, l’entreprise trifluvienne Filterfab investit plus d’un million de dollars pour améliorer sa productivité et développer de nouveaux produits.

En plus de concevoir des filtres industriels de tous genres, Filterfab offre aussi des produits pour la filtration des liquides et la séparation des liquides des solides. L’achat d’une machine de découpe au laser et l’ajout d’équipements plus performants et automatisés permet à l’entreprise d’être plus efficace et de rivaliser contre la Chine.

«On a grandement amélioré notre efficacité dans les départements de filtration liquide, soutient la directrice de Filterfab, Carole Baril. L’investissement nous a permis de diversifier tous nos marchés. Nos exportations sont passées de 22 % à 46 % de notre chiffre d’affaires.»

Filterfab a des clients en Afrique, en France, en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni, notamment. L’un des principaux clients de l’entreprise sont les alumineries, dont l’ABI de Bécancour. Filterfab est la seule entreprise au monde à offrir un filtre de plus grande taille pour les alumineries.

Précisément, le projet de Filterfab s’élève à 1 052 353 $. Une somme de 250 000 $ provient du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie. L’investissement fait par l’entreprise trifluvienne a également engendré la création d’une vingtaine d’emplois. On compte maintenant près de soixante employés et il reste encore des postes à combler.