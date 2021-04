L’entreprise Todd & Paul à l’émission «Dans l’œil du dragon»

Le duo d’entrepreneures trifluvien propriétaire de l’entreprise Todd & Paul participeront à l’émission «Dans l’œil du dragon» le 26 avril, dès 20h.



Todd & Paul se veut une fabrique de biscuits pour chiens végétariens, 100% naturels, sans agents de conservation, sans produits artificiels ni colorants.

«Fières de notre entreprise et voyant un réel potentiel, nous avons décidé de tenter notre chance afin de présenter nos produits aux Dragons de la dixième saison, soit Marie-Josée Richer, Nicolas Duvernois, Isabelle Chevalier, Christiane Germain et Georges Karam. C’est à la suite d’un long processus d’entrevue que nous avons finalement eu la chance de nous rendre sur le plateau de tournage en février dernier et pour connaître la suite, il faut être à l’écoute de l’émission lundi prochain», a commenté Andrée Bellefeuille, propriétaire.

Créée en 2016, l’entreprise a connu une forte croissance au cours de la dernière année, passant de quelques points de vente en Mauricie à plus d’une cinquantaine à travers le Québec.

