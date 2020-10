L’entreprise ProgressionLIVE développe de nouveaux produits pour aider les PME

ProgressionLIVE, une entreprise trifluvienne qui crée des logiciels pour aider les PME du Canada, présente trois nouveaux modules.

Le ProgressionQuote est une application proposant de façon 100 % virtuelle une soumission au client. ProgressionPunch, pour sa part, est une application mobile spécialisée en gestion de feuilles de temps. Le projet est actuellement au stade de développement et les entreprises qui désirent en faire le test sont invitées à contacter ProgressionLIVE. Finalement, Satisfy est une application simple et rapide à utiliser dans le but de connaître la satisfaction du client à la suite d’un service rendu.

L’entreprise travaille avec des petites et moyennes entreprises de partout au pays. Feuilles de temps sur appareil mobile, notifications par message texte, prises de bon de commande à remplir directement sur la route font, entre autres, partie des services offerts.

Parmi les clients de l’entreprise trifluvienne, il y a d’ailleurs Intelcom Express, qui livre quotidiennement les dizaines de milliers de colis d’Amazon Prime partout au Canada.