L’élève au grand coeur

Étudiante de cinquième secondaire aux Pionniers, Aurélie Gélinas veut faire une différence auprès de familles de la région. À l’aube des Fêtes, la jeune femme de 16 ans a mis sur pied une campagne de financement au profit de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

En collaboration avec l’entreprise La Fabrique Gourmande de Saint-Narcisse, Aurélie vend des sacs de biscuits au chocolat et aux épices. Pour chaque sac vendu, 1,65 $ est remis à l’organisme. Son objectif initial était de remettre un don de 100 $. Celui-ci a rapidement été dépassé. À mi-campagne seulement, elle avait déjà récolté plus de 230 $.

«J’ai choisi Moisson Mauricie/Centre-du-Québec parce que je sais qu’ils rejoignent beaucoup de personnes, explique Aurélie. Avec la pandémie, je sais qu’il y a encore plus de personnes qui ont besoin d’un peu d’aide et je voulais aider le plus de gens possible. C’est motivant de voir qu’il y a beaucoup de personnes qui m’encouragent et qui soutiennent la cause. Je sens vraiment que ça va faire une différence.»

Ce projet, elle l’a développé dans le cadre de son programme d’études. Elle y travaille depuis le mois de septembre. Elle a réalisé seule chacune des étapes, de l’élaboration d’un protocole à la création de la page Facebook. Depuis le début de la campagne, le 5 novembre, elle consacre à son projet près d’une heure tous les jours.

«Au départ, je voulais faire moi-même les biscuits, mais avec la COVID-19, ce n’était pas possible, mentionne Aurélie. Je me suis tournée vers La Fabrique Gourmande, une de nos plus belles entreprises locales.»

La propriétaire, Isabelle Magny, a été touchée par le geste d’Aurélie. C’est sans hésiter qu’elle a accepté de contribuer au projet. «Il y a quelques années, ma fille et moi avons aidé une famille pour Noël. Quand Aurélie m’a contactée, ça m’a rappelé ce que j’avais fait et le bonheur que ça m’avait procuré, confie celle qui a fondé La Fabrique Gourmande. J’ai senti qu’Aurélie est authentique. Elle rejoint mes valeurs. Elle est jeune et elle a le souci d’aider les autres. En plus, elle était hyper bien organisée. Elle avait pensé à tout.»

De grandes retombées

Pour chaque dollar donné à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec, l’organisme arrive à remettre près de 23 $ en denrées aux gens dans le besoin. En temps normal, l’organisme aide environ 25 000 personnes tous les mois, dont le tiers est des enfants. Dans le contexte actuel, ce sont quelque 27 000 personnes qui sont aidées mensuellement.

«C’est toujours touchant pour nous de voir que les gens se rallient à notre cause. L’impact est très important, surtout avec la pandémie, soutient Geneviève Marchand de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Normalement, à ce temps-ci de l’année, on a des bénévoles dans les épiceries pour recueillir les dons. À cause de la crise sanitaire, on doit trouver du financement autrement. Le geste d’Aurélie, c’est pour nous un bel encouragement.»

Le sprint final

Les gens ont jusqu’au 4 décembre pour commander leurs biscuits et, par le fait même, faire un don à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Chaque sac contient six biscuits et se détaille à 7,65 $. Les livraisons seront effectuées du 15 au 23 décembre. «On a des gens de Bécancour jusqu’à Saint-Narcisse pour le moment», indique Aurélie.

Pour contribuer au projet, consultez la page Facebook «Fabrique à Don». Les intéressés sont invités à lui laisser un message via la messagerie de la page. À noter que les virements Interac sont souhaités.