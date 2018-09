Légalisation du cannabis: la Ville s’en tient à la loi 157

AFFAIRES MUNICIPALES. La Ville de Trois-Rivières n’entend pas adopter un nouveau règlement pour restreindre davantage l’usage du cannabis. La Ville se basera plutôt sur la loi 157 qui encadre le cannabis et modifie diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Une présentation a été faite aux élus qui ont choisi de s’en tenir à la réglementation de base pour l’instant.

«Un comité de vigie sera mis en place pour évaluer s’il y a des problématiques à la suite de la légalisation du cannabis. Au besoin, on pourra ajuster la réglementation», précise cependant France Cinq-Mars, directrice générale de la Ville de Trois-Rivières.

La loi 157 stipule notamment qu’il sera possible de posséder 30 grammes de cannabis séché ou son équivalent dans un lieu public.

La possession de cannabis sera cependant interdite dans certains lieux accueillant surtout des mineurs, tels que les terrains, locaux ou bâtiment d’un établissement à vocation scolaire, les locaux d’établissement d’enseignement collégial, ainsi que sur les terrains et dans les installations d’une CPE ou d’une garderie.

La consommation de cannabis sera aussi prohibée sur les terrains des établissements de santé et de services sociaux, les terrains des établissements collégiaux et universitaires, les pistes cyclables et les aires d’attente de transport en commun.

La possession et la consommation de cannabis seront toujours proscrites pour les mineurs.

Chaque ville agit différemment pour réglementer le cannabis. À Sherbrooke, on interdira le cannabis dans tous les lieux publics municipaux, incluant les rues, ruelles, parcs, parcs canins, tunnels piétonniers, trottoirs et pistes multifonctionnelles. Plus près de chez nous, à Shawinigan, on a décidé de s’inspirer des limites imposées aux fumeurs de cigarettes.

Déjà, la Ville de Trois-Rivières avait pris des mesures pour limiter l’implantation d’entreprises de culture de cannabis dans ses parcs industriels. Les élus municipaux ont aussi déterminé des zones précises où des succursales de la Société québécoise du cannabis pourront s’installer.

Rappelons que la légalisation du cannabis entrera en vigueur le 17 octobre.